Dónde han caído los 159 millones de Euromillones y el premio de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 2 de junio

Este martes 2 de junio se han celebrado sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE, Mi día de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 02 de junio de 2026, que cuenta con un bote de 105.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 06 09 17 18 42, y las estrellas, formadas por los números 7 y 9. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código CQB95516.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 2 de SABADELL (Barcelona) y en la Nº 16 de GIJÓN (Asturias). Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 159 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 46.285 de LA FULIOLA (Lleida), situado en Avenida Catalunya, 64.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 02 de junio de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 01 22 33 36 40 41, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 32 de GRANADA, situada en la Avenida Don Bosco, 28 y en la Nº 1 de ARROYO DE LA MIEL-BENALMÁDENA (Málaga), situada en Avenida Constitución, 2 – L-7.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 02 de junio de 2026 es el 33748. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 25 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 02 de junio de 2026 es 03 06 13 15 16 18 25 34 38 45 46 47 53 57 67 68 71 78 81 84.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com