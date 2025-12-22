Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad 2025

Streaming en directo: Sorteo de Lotería de Navidad 2025 desde el Teatro Real

Sigue en directo el sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 y no te pierdas ningún premio del sorteo más esperado del año.

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Ya ha llegado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 y como cada año, promete traer mucha ilusión y muchas emociones a distintas partes de España.

De hecho, todo el país está pendiente de qué ocurre en el Teatro Real de Madrid y todos soñamos con escuchar nuestro número acompañado de los 4 millones de euros que corresponden al Gordo.

Por ese motivo, si no quieres perderte nada de lo que pase en el Teatro Real, ya puedes seguir en directo el streaming del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

Recuerda que una vez finalizado el sorteo puedes consultar si tu décimo está premiado con nuestro buscador de décimos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sigue la Lotería de Navidad 2025 en directo

Lotería de Navidad 2025 en directo, Sorteo de El Gordo: todo preparado en el Teatro Real

El quinto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

El quinto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

El segundo cuarto premio

El segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025
Lotería de navidad 2025

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Quinto premio de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad 2025

El último quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Preparados para el cuarto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025
Lotería de Navidad 2025

El cuarto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Estamos a pocos momentos de conocer el cuarto quinto premio de los ocho que reparte la Lotería de Navidad 2025.

Preparados para el Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025
Lotería de Navidad 2025

El Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Desde el Teatro Real de Madrid, todos los ojos están puestos en el bombo que reparte, además del Gordo, el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, entre otros muchos más.

Quinto premio de la Lotería de Navidad

El sexto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Novedades de la Lotería de Navidad 2021

Todas las novedades de la Lotería de Navidad 2025

Dónde y cómo ver el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Dónde y cómo ver el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Publicidad