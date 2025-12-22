Streaming en directo: Sorteo de Lotería de Navidad 2025 desde el Teatro Real

Ya ha llegado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 y como cada año, promete traer mucha ilusión y muchas emociones a distintas partes de España.

De hecho, todo el país está pendiente de qué ocurre en el Teatro Real de Madrid y todos soñamos con escuchar nuestro número acompañado de los 4 millones de euros que corresponden al Gordo.

Por ese motivo, si no quieres perderte nada de lo que pase en el Teatro Real, ya puedes seguir en directo el streaming del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

Recuerda que una vez finalizado el sorteo puedes consultar si tu décimo está premiado con nuestro buscador de décimos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.