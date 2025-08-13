Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 13 de agosto de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 2.300.000 euros.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 2.300.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 13 de agosto de 2025 en directo

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 13 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los 214 millones de Euromillones y el premio de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 12 de agosto de 2025

Cupón Diario y Super Once
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 12 de agosto de 2025

Euromillones en directo
Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 12 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del martes 12 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 12 de agosto de 2025 con un bote de 1.700.000 euros ha agraciado al número 03, 05, 21, 27, 29 y 46, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 1.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, lunes 11 de agosto

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este lunes 11 de agosto y dónde han sido validados.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 11 de agosto de 2025 en directo

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 11 de agosto de 2025

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 11 de agosto de 2025

Publicidad