Lotería de Navidad 2025 en directo, Sorteo de El Gordo: todo preparado en el Teatro Real

Si quieres estar al tanto de todos los premios, incluido el Gordo, puedes seguir el minuto a minuto desde nuestra web.
- La Caja Mágica de la Lotería de Navidad 2025: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados
- La Lotería de Navidad 2025 terminará en este número según la inteligencia artificial
- Estas son las predicciones de los videntes para la Lotería de Navidad 2025
- Horario del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre
Ha llegado el gran día. Este 22 de diciembre se celebra el Sorteo de Lotería de Navidad. Todo está preparado en el Teatro Real de Madrid para acoger una cita que tiene 213 años de historia.
Una jornada en la que escucharemos a los niños de San Ildefonso cantar los números agraciados. Este año se han puesto en venta 198 millones de décimos, lo que supone una emisión de 198 series de 100.000 números cada una. En este 2025, Loterías y Apuestas del Estado distribuirá 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado.
Los grandes premios tendrán un valor de:
- Primer premio 4.000.000 € (400.000 € al décimo)
- Segundo premio 1.250.000 € (125.000 € al décimo)
- Tercer premio 500.000 € (50.000 € al décimo)
- Cuartos premios 200.000 euros (20.000 € al décimo)
- Quintos premios 60.000 euros (6.000 euros al décimo)
¿Cómo seguir el Sorteo de Lotería de Navidad 2025?
Desde la web de Antena 3 Noticias podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurre en el Teatro Real.
Logroño, lugar donde cayó el Gordo en 2024
El año pasado, El Gordo de la Lotería de Navidad fue destinado para el 72.480, dotado con 400.000 euros al décimo. Un número que cayó en Logroño. La mitad de este premio viajó a Madrid, en concreto al club deportivo Distrito Olímpico.
¿Qué hacer si te toca la Lotería?
En caso de que te toque, la Lotería, Loterías y Apuestas del Estado informa de que es clave que informes a la entidad bancaria colaboradora expresamente autorizada por SELAE, a tu elección BBVA o CaixaBank. Lo recomendable es solicitar cita previa para asegurar de que te puedan atender adecuadamente.
El banco colaborador te pedirá el original de tu documento de identidad que deberá estar en vigor y deberás rellenar los formularios relacionados con la ley orgánica de protección de datos personales.
Después de terminar estos trámites, la entidad bancaria suscribirá un contrato de reconocimiento de deuda por el que se asumirá el compromiso de pagar el importe del premio en el plazo establecido en las condiciones del sorteo.
Los premios que queden por debajo de los 40.000 euros estarán libres de impuesto. Por el contrario, los que superen esta cifra tendrán una retención del 20%.
Cabe mencionar que los premios caducan a los tres meses a partir del día siguiente de la celebración de dicho sorteo.
Lotería de Navidad 2025, en directo: ¿Dónde cayó el Gordo el año pasado?
En 2024, el primer premio de la Lotería de Navidad, el 72.480, cayó en Logroño, donde fue vendido de forma íntegra en la administración número 6, situada en la calle Muro del Carmen, número 4.
La mitad de este premio fue a parar al club deportivo de Madrid, 'Distrito Olímpico'.
Lotería de Navidad 2025, en directo: cuánto dinero toca en las terminaciones, aproximaciones, pedreas y centenas
Más allá del Gordo, recuerda también están los premios menores del sorteo. En el caso de las pedreas cuentan con 100 euros por décimo y se reparten hasta 1.794 números con este premio. Las aproximaciones poseen 2.000 euros, si es una aproximación al Gordo; 1.250 euros con respecto al segundo; y 960 euros al tercer premio.
Por su parte, si te toca una de las centenas te llevarás 100 euros por décimo ganado.
Por último, tampoco nos debemos de olvidar de las terminaciones con las que puedes obtener 100 euros el décimo.
Lotería de Navidad 2025, en directo: consejos para compartir Lotería
Según la OCU, se recomienda que en caso de compartir lotería, es oportuno que el depositario del décimo lo fotocopie y entregue a cada participante una copia firmada. También se suele enviar una foto del décimo por email o por WhatsApp.
Lotería de Navidad 2025, en directo: el público hace cola para entrar al Teatro Real
La expectación es máxima ante este acontecimiento. Sobre las 8:00 de la mañana el Teatro Real abrirá sus puertas para que el público pueda entrar al recinto donde ocurrirá la magia.
Ya son muchos los asistentes que están haciendo cola. Los asistentes son claves para dar ese aire festivo que tanto caracteriza este sorteo.
Lotería de Navidad 2025, en directo: el origen de la Lotería de Navidad
Con más de 200 años de historia, el origen del Sorteo Extraordinario de Navidad proviene del año 1812, el mismo año en el que se firmó la Constitución de Cádiz. En tiempos en los que Napoleón entró en España y se desató la Guerra de Independencia, el Gobierno tuvo que buscar un plan para recaudar dinero y afrontar gastos militares. El ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, ideó este sorteo.
Lotería de Navidad 2025, en directo: comprueba tus números en La Caja Mágica de Antena 3 Noticias
Si quieres saber si te ha tocado algún premio al instante, recuerda que tienes a tu disponibilidad la Caja Mágica de Antena 3. A través de ella puedes registrar tus décimos y la cantidad jugada para comprobar al instante si has sido agraciado.
Lotería de Navidad 2025, en directo: los grandes premios del sorteo
Este año, el Gordo cuenta con 400.000 euros como premio (4 millones de euros la serie). Asimismo, el segundo premio ostenta 125.000 euros (1.250.000 la serie). Tampoco nos debemos de olvidar del tercer premio:50.000 euros el décimo (500.000 euros la serie) y de los dos cuartos premios con 20.000 euros el décimo (200.000 por serie).
Si eres agraciado con uno de los ocho quintos premios, recuerda que obtendrás 6.000 euros por décimo (60.000 euros por serie).
Lotería de Navidad 2025, en directo: las novedades
Como gran novedad, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se repartirán 2.772 millones de euros. Esta cifra se ha visto incrementada en 70 millones más con respecto al año pasado.
Lotería de Navidad 2025, en directo: ¿Cuánto dura el sorteo?
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ronda las tres horas de duración. 180 minutos donde el absoluto protagonista será la magia y la ilusión.
Lotería de Navidad 2025, en directo: ¿A qué hora empieza el sorteo?
Será a las 9:00 cuando el sorteo del pistoletazo de salida. Recuerda que puedes seguir todos los detalles con el streaming en directo de nuestra web, el minuto a minuto y nuestras redes sociales.
Además, desde Espejo Público realizarán diversas conexiones en directo para estar al tanto de todo lo que sucede en el Teatro Real.
Lotería de Navidad 2025, en directo: todo a punto para comenzar el sorteo desde el Teatro Real
Hace diez días que desembarcaron los bombos en el Teatro Real para este sorteo. Allí ya rezan todos los elementos con los que se repartirá suerte: los bombos, las tolvas, las liras, las trompetas… todo está a punto para repartir suerte.
Ya tan solo falta los espectadores y los niños de San Ildefonso que saldrán al escenario para cantar los números agraciados.
Lotería de Navidad 2025, en directo: el Sorteo Extraordinario marca su cuenta atrás, síguelo con nosotros
Bienvenidos a la web de Antena 3 Noticias. Desde aquí, podrás seguir el Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2025 con todo lujo de detalles.
Muy pronto, veremos a los niños de San Ildefonso sobre el escenario el Teatro Real.
Si quieres estar al tanto de todo, recuerda que desde Espejo Público se realizarán diversas conexiones con el Teatro Real.
