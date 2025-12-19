Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy.

La administración del sorteo del Eurojackpot la ofrece la ONCE. El sorteo es cada viernes y el premio final consiste en un mínimo de 10 millones de euros. Cada semana que el premio del Eurojackpot de primera categoría queda vacío se acumula el bote, pudiendo llegar a 90 millones de euros. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación.

El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

