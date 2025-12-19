ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 19 de diciembre de 2025 en directo

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 19 de diciembre de 2025 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra cada viernes y reparte hasta 9 millones de euros y 6 premios de 100.000€. En el sorteo del Cuponazo, puedes aumentar tu apuesta al abonar 2 euros y convertirla en Cuponazo XXL. Con esa nueva apuesta, puedes optar a 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros. La combinación ganadora la puedes elegir al azar o seleccionando el número. Para continuar, tendrás que elegir la cantidad de boletos que quieres jugar. El bote final se transferirá a la combinación ganadora de 5 cifras y el número de la serie, desde el 1 hasta el 135. El sorteo del Cuponazo ofrece la posibilidad de acumular los premios de 1ª y 2ª categoría en el mismo cupón.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 19 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

