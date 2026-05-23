Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 23 de mayo de 2026

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 23 de mayo. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 70272, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 43481, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 7275, 3261, 4712 y 1959, premios de 150 euros

- 436, 669, 098, 503, 796, 219, 460, 033, 777 y 787, premios de 30 euros por décimo

- 14, 80, 40, 27, 52, 16, 46, 00 y 28, premios de 12 euros al décimo

- 2, 6 y 3, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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