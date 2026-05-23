Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 23 de mayo de 2026

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 23 de mayo de 2026 es el 70272. El ganador de la Lotería Nacional se lleva un premio de 300.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional

Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 23 de mayo. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 70272, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 43481, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 7275, 3261, 4712 y 1959, premios de 150 euros

- 436, 669, 098, 503, 796, 219, 460, 033, 777 y 787, premios de 30 euros por décimo

- 14, 80, 40, 27, 52, 16, 46, 00 y 28, premios de 12 euros al décimo

- 2, 6 y 3, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 23 de mayo, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 23 de mayo, en directo

Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 23 de mayo de 2026

Administración de Lotería

Dónde han caído el bote de 105 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 22 de mayo de 2026

Euromillones en directo
Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 22 de mayo de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 22 de mayo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 22 de mayo de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 22 de mayo de 2026 es el 01, 10, 16, 20, 29 y 47, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 3, con un bote de 600.000 euros.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
Eurojackpot

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 22 de mayo de 2026

El número premiados en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 22 de mayo de 2026es el 05 34 35 42 y 46 y los soles el 03 y 05.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de ayer jueves 21 de mayo de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 21 de mayo de 2026

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026

Publicidad