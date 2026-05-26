Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 26 de mayo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones de hoy, martes 26 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 105.000.000 euros.

Euromillones

EuromillonesAntena 3 Noticias

Publicidad

A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 26 de mayo de 2026. El bote de Euromillones es de 105.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. El mínimo de apuestas que puedes realizar para jugar en el sorteo de Euromillones es una, que tiene un coste de 2,50 euros.

El sorteo de Euromillones se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada martes y viernes.

Lo más ansiado del sorteo de Euromillones es su bote millonario. La nueva normativa indica que al llegar al bote máximo de 190 millones de euros, si no hay acertante, se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si, tras estos el Euromillones continúa sin ganador, la suma del bote del sorteo se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

De todo lo que se recauda en el sorteo de Euromillones, el 50% del total va destinado a los premios. Al pasar un día del sorteo sin ganar el primer premio, esa misma cantidad aumenta el bote del sorteo del día siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 26 de mayo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 26 de mayo de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 26 de mayo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído el bote de 5,1 millones de la Primitiva, el de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y laONCE de hoy lunes 25 de mayo de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 25 de mayo de 2026

LA PRIMITIVA HOY
Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 25 de mayo de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 25 de mayo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 4.000.000 euros.

Resultados ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 25 de mayo de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 25 de mayo de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 25 de mayo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 7'6 millones de euros del Gordo de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y de la ONCE de hoy domingo 24 de mayo de 2026

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 24 de mayo de 2026

Publicidad