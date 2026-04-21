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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 21 de abril de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, martes 21 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 5.400.000 euros.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: BonolotoAntena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 21 de abril de 2026 con un bote de 5.400.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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