Lotería del Niño 2026

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Ya tienes disponible la Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026 de Antena 3 Noticias. Descubre cómo funciona y prepárate para el sorteo del próximo 6 de enero, Día de Reyes.

Caja M&aacute;gica de la Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026

La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiadosAntena 3 Noticias

Lotería de El Niño

6 ENE
Esta información suministrada por SELAE es provisional y podría estar sujeta a errores. Para la asignación de premios solo será válido el contenido del Sistema Informático Central de SELAE.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Si compraste décimos para el sorteo de la Lotería de Navidad 2026, no te olvides de ninguno. Otro año más Antena 3 Noticias te ofrece la Caja Mágica para que puedas guardarlos todo y comprobarlos fácilmente el día del sorteo, 6 de enero, con un sólo click.

Te contamos cómo funciona.

Cómo funciona La Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026

Estos son todos los pasos:

  • 1. Escribe el número de tu décimo de la Lotería del Niño 2026
  • 2. Haz click en botón 'GUARDAR'
  • 3. Repite estos pasos con cada uno de los décimos que quieras guardar en la Caja Mágica
  • 4. Cuando llegue el 6 de enero, el día del sorteo del Niño, solo tendrás que dar al botón 'COMPROBAR' y rápidamente sabrás si tus décimos están o no premiados.

Recuerda que este sorteo es un poco diferente al de la Lotería de Navidad. Comienza a las 12:00 horas y por cada premio se extraen 5 bolas que corresponden a cada cifra del premio (decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades).

Premios Lotería del Niño 2026

Estos son los premios que reparte la Lotería del Niño 2026:

  • Primer premio: 2.000.000 euros a la serie, 200.000 euros al décimo.
  • Segundo premio: 750.000 euros a la serie, 75.000 euros al décimo.
  • Tercer premio: 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo.

Extracciones especiales:

  • Dos extracciones de cuatro cifras: se reparten 20 premios de 350 euros al décimo para cada número que termine en esas cuatro cifras.
  • 14 extracciones de tres cifras: 100 euros al décimo para todos los números que tengan esas terminaciones en tres dígitos.
  • Cinco extracciones de dos cifras: 5.000 premios de 40 euros por décimo.
  • Dos aproximaciones de 1.200 euros al décimo para el número anterior y posterior al primer premio.
  • Dos aproximaciones de 610 euros al décimo para los números anterior y posterial al segundo premio
  • 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del primer premio.
  • 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.
  • 99 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del primer premio.
  • 99 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del segundo premio.
  • 999 premios de 100 euros al décimo para los décimos cuyas dos últimas cifras sean iguales a las del primer premio.

La Caja Mágica mantendrá guardados tus décimos desde este momento hasta el próximo 6 de enero, cuando podrás seguir el sorteo en directo en Antena 3 Noticias. ¡Esperemos que tengas mucha suerte y empieces el año con fortuna y salud!

