Comprobar resultados del Sorteo de lotería del Cupón Extra de Navidad ONCE del 1 de enero del 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE de hoy, jueves 1 de enero de 2026. En breves, podrás comprobar tu número de la ONCE y saber si ha sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

Después de las compras navideñas, las comidas, las cenas y los gastos extra seguro que te viene muy bien un pellizco económico en tu cuenta bancaria.

¿Por qué no intentar ganar una gran suma de dinero participando en el Extra de Navidad de la ONCE 2026? ¡El 1 de enero, además de comenzar el Año Nuevo, puede que tu vida cambie por completo!

¿Qué premios puedes ganar con el Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Si quieres que el Año Nuevo te sonría, compra un cupón del Extra de Navidad de la ONCE por solo 10 euros y cruza los dedos. ¿Sabes qué premios puedes ganar? ¡Te lo contamos!

90 premios de 400.000 € a las 5 cifras del premio principal.

90 premios de 40.000 € a las 5 cifras del primer premio adicional.

90 premios de 20.000 € a las cinco cifras del segundo premio adicional.

180 premios de 400 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal.

180 premios de 300 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional.

180 premios de 200 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional.

13.500 premios de 100 € a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

810 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras del premio principal. 8.100 premios de 50 € a las tres últimas cifras del premio principal.

8.910 premios de 50 € a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional. 81.000 premios de 20 € a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional.

810.000 premios de 10 € a la última cifra del premio principal (reintegro a la cifra señalada con R en el reverso).

¿Cuánto se lleva Hacienda en el Sorteo de lotería del Cupón Extra de Navidad ONCE?

Si resultas ganador de uno de los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE, es normal que te preguntes cuánto dinero se queda Hacienda. La respuesta es esta: los premios inferiores a 40.000 euros están libres de impuestos. Sin embargo, si tu premio supera esa cifra, la Agencia Tributaria retiene un 20% de la cantidad que exceda esos 40.000 euros.

Como todos los sorteos de la ONCE, el plazo para cobrar el premio es de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Pasado ese tiempo, se pierde el derecho al cobro.

Nota: Los únicos resultados oficiales del Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE son los que publica directamente la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Esta información es orientativa y no sustituye a la oficial.

