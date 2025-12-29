Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 29 de diciembre

Este lunes 29 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025 ha sido para el número 04 07 13 14 31 33, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de CANET DE MAR (Barcelona), situada en Riera Buscarons, 47; en la nº 4 de ARANJUEZ (Madrid), situada en Abastos, 130; y en el Despacho Receptor nº 49.485 de MONFORTE DE LEMOS (Lugo), situado en Calvo Sotelo, 80-82.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025 ha sido para el número 13 30 35 41 47 48, siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 1. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 69.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 71.500.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 29 de diciembre son los siguientes: 05 08 16 19 24 39 Además, el 'dream', es el 2.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025 es el 75095. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 033 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 es 01 02 05 12 16 24 27 35 37 40 41 42 43 51 57 66 70 73 74 82.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 29 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 30 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

