Horario y dónde ver el Sorteo de lotería del Cupón Extra de Navidad ONCE del 1 de enero 2026

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) vuelve a llenar el inicio de año de ilusión con su tradicional Sorteo de Lotería del Cupón Extra de Navidad, un evento que combina tradición, emoción y grandes premios. Esta cita se ha consolidado como una de las más esperadas de la temporada navideña, ofreciendo la oportunidad de comenzar 2026 con un impulso económico capaz de transformar la vida de los afortunados.

El sorteo se celebra el 1 de enero de 2026 y reparte más de 53 millones de euros en premios. Al celebrarse en un día festivo en toda España, la ONCE busca que la mañana de Año Nuevo esté llena de ilusión, permitiendo que los ganadores puedan compartir la alegría con familiares y amigos.

Participar en este sorteo es muy sencillo. La manera más segura de conseguir un cupón es a través de JuegosONCE, el sitio web oficial de venta de productos de lotería de la ONCE, disponible hasta el 31 de diciembre de 2025 a las 20:55 horas. También se pueden adquirir mediante vendedores autorizados o en los puntos de venta físicos de la organización.

El premio principal de este sorteo extraordinario reparte 90 premios de 400.000 euros, 90 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional y 90 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional. Además, se repartirán 13.500 premios de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales. También existe la oportunidad de ganar miles de premios adicionales por aproximaciones, terminaciones y reintegros, multiplicando las posibilidades de comenzar el año con un extra económico que puede venir muy bien para el bolsillo.

Sorteo Extra ONCE Navidad 2026: cuándo y dónde seguir en directo los resultados

El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 se celebra el jueves 1 de enero a las 11:00 horas. Al celebrarse en un día festivo nacional, la ONCE busca hacer de la mañana de Año Nuevo un momento lleno de emoción y sorpresas.

Para quienes deseen seguir el sorteo en directo, es posible hacerlo a través de la página web de Antena 3 Noticias, que ofrecerá la transmisión en directo. Solo se necesita una conexión a internet para comprobar si el cupón resulta ganador.

Si no puedes seguir el sorteo en tiempo real, no hay de qué preocuparse. Todas las listas de ganadores del Cupón Extra de Navidad ONCE 2026 se publicarán posteriormente, permitiendo consultar los resultados completos más tarde, también en la web de Antena 3.

Este sorteo de la ONCE va más allá de los premios: es una tradición que mantiene viva la ilusión navideña y que permite comenzar el 2026 con entusiasmo y alegría. Comprar el cupón, seguir el sorteo en directo y comprobar los resultados se convierte en un momento lleno de entusiasmo, haciendo que el inicio de año sea verdaderamente especial y memorable para todos los participantes.

