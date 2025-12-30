Esta es la probabilidad de que toque la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño vuelve a despertar la ilusión de millones de personas en toda España tras el clásico sorteo de la Lotería de Navidad. Con el sorteo a la vuelta de la esquina, muchos compradores se preguntan qué opciones reales existen de que su décimo resulte premiado y si la suerte está de su lado este 6 de enero.

Aunque la esperanza es la protagonista en estos sorteos, las matemáticas ofrecen una visión más realista de lo que realmente puede pasar. Conocer la probabilidad de ganar o de qué tipo de premio te puede tocar ayuda a poner en contexto las expectativas y a entender cómo funciona uno de los juegos de azar más populares del calendario navideño.

¿Qué probabilidad hay de que te toque algún premio?

En la Lotería del Niño se emiten 100.000 números distintos, del 00000 al 99999, por lo que la probabilidad de que un décimo concreto obtenga el primer premio es de 1 entre 100.000. Sin embargo, si se tienen en cuenta todos los premios existentes, es decir, primer, segundo, tercero, aproximaciones, terminaciones y reintegros, las posibilidades de recuperar al menos lo jugado aumentan notablemente.

De hecho, las estadísticas indican que aproximadamente 1 de cada 7 décimos obtiene algún tipo de premio, aunque en la mayoría de los casos se trata de cantidades modestas, como el reintegro, que permite recuperar el importe invertido.

¿Influye elegir siempre el mismo número o comprar más décimos?

Una de las creencias y manías más extendidas en España es que jugar siempre al mismo número o aumentar la cantidad de décimos comprados incrementa las opciones de ganar. Pero desde el punto de vista matemático, cada número tiene exactamente la misma probabilidad de resultar premiado en cada sorteo, independientemente de si ha salido antes o no.

Comprar más décimos sí aumenta las probabilidades de ganar, pero de forma proporcional, es decir, duplicar la inversión solo duplica las opciones, sin garantizar ningún premio. Por eso, se aconseja fijar un presupuesto cerrado y asumir el juego como una forma de entretenimiento, no como una inversión segura.