Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 29 de diciembre de 2025

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025. El bote de La Primitiva es de 69.500.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.