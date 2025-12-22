Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería de Navidad 2025

La Bañeza Fútbol Club celebra el Gordo de la Lotería de Navidad 2025: "A ver si fichamos a Mbappé"

Toda la plantilla, directivos, trabajadores y aficionados de La Bañeza Fútbol Club han celebrado con alegría el Gordo de la Lotería de Navidad 2025.

Los jugadores del club de La Bañeza celebrando el Gordo

El Gordo cae en La Bañeza Fútbol Club: "a ver si fichamos a Mbappé" | Antena3 Noticias

Alejandro Lorente
Publicado:

La Bañeza Fútbol Club ha vivido uno de sus mejores días este lunes 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad 2025. El vendió parte del Gordo de la Lotería de Navidad, un premio que ha alcanzado a toda la "familia" del equipo que milita en la Regional Preferente de Castilla y León, con 670 décimos premiados cada uno con 400.000 euros entre los integrantes de su plantilla, cuerpo técnico, directivos y aficionados del equipo.

Los agraciados han celebrado la fortuna en el estadio de La Llanera, un lugar repleto de felicidad e ilusión. "Cuidado, que fichamos a Mbappé", ha bromeado la directiva de un equipo que cuenta actualmente con posibilidades de volver a Tercera División. Además, este golpe de suerte inesperado podría reforzarlo para lograr el ascenso.

Según indican, cada jugador obtuvo 10 décimos del 'Gordo' que vendían o se quedaban, por lo que el premio ha llegado en grandes cantidades.

La fortuna también ha acabado en las manos de algún exjugador del club bañezano, que también guardaba lotería del club y, en consecuencia, han celebrado a lo grande la llegada del 'Gordo', que en total ha traído consigo 280 millones de euros contando además con todos los familiares y amigos relacionados con la entidad que han decidido probar suerte.

Otras reacciones del Gordo

Algunos miembros de La Bañeza Fútbol Club se han emocionado con esta sorpresa de la Lotería de Navidad que puede llegar a cambiarles la vida a muchos de los participantes. Algunos de ellos, han compartido algunos de sus sentimientos con Antena 3 Noticias. "Yo todavía no me lo creo", aseguraba Papín, utillero de La Bañeza.

Rebosando una gran sonrisa, José Benito, el entrenador del club, expresó que "llevábamos 7 partidos seguidos ganados, 21 puntos y nos viene esto".

No sólo el entrenador sonreía de oreja a oreja frente a las cámaras. Francisco Javier, jugador del club, indicaba alegremente que le "pagará la casa" a su padre. "Para nosotros, esto nos cambia la vida completamente", señalaba otro de los jugadores.

No sólo la directiva ha bromeado sobre el futuro de su club, sino que una de las seguidoras también ha repetido un "ahora a ver si fichamos a Mbappé", indicaba la afortunadas.

Un premio que hace historia

En esta edición se han repartido 2.772 millones de euros en premios. El Gordo está dotado con 400.000 euros al décimo, pero el listado de premios ha sido mucho más amplio. A lo largo de la historia, ha dejado consigo momentos inolvidables, desde los premios que salen apenas minutos después del inicio del sorteo, hasta aquellos que mantienen a todo el país pendiente hasta el final.

