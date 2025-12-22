Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad daba para comprar 10 coches y 10 casas en 1957

El primer premio de la Lotería de Navidad ya no cunde como antes por el aumento del coste de la vida. Aún así, supone un alivio económico y los expertos aconsejan invertirlo con cabeza.

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El Gordo de la Lotería, cada vez menos 'Gordo'. | EFE

Publicidad

Lucía Piñar
Publicado:

Si nos toca el Gordo, desde luego es una alegría, pero ya no como las de antes. El motivo es sencillo: todo ha subido. La vivienda, la cesta de la compra, los coches o la energía cuestan hoy mucho más que hace décadas y, sin embargo, el importe de los premios de la Lotería de Navidad sigue siendo el mismo. Basta con echar la vista atrás para comprobarlo. Si viajamos, por ejemplo, a 1957, ganar el Gordo suponía un premio de tres millones de pesetas. Con ese dinero, entonces, se podían comprar hasta diez viviendas y diez coches. Hoy, algo así resulta completamente imposible.

Aun así, ganar el Gordo sigue siendo un auténtico alivio económico. La cantidad permite tapar agujeros, cancelar deudas pendientes y darse algún capricho que podría ser difícil de asumir. Sin embargo, los expertos recomiendan actuar con prudencia y no dejarse llevar por la euforia del primer momento.

En este sentido, Mónica Guardado, de Afi Global Education, insiste en la importancia de mantener la cabeza fría tras el sorteo: “Después de brindar, mente fría. No nos gastemos el dinero en cosas que no estaban dentro de nuestro mapa. Si tenemos deudas, deberíamos empezar pagándolas. Si no las tenemos, lo ideal sería destinar ese dinero al ahorro”.

¿Cuánto se queda Hacienda?

A esto, además, hay que sumarle que Hacienda se queda una parte. Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cifra, hay que tributar. Por ejemplo, si nos toca el Gordo, tributaremos sobre 360.000 euros, ya que los primeros 40.000 están exentos. Nos quitarán el 20% del primer, segundo y tercer premio y, por tanto, lo que recibiríamos por el Gordo serían 328.000 euros, mientras que Hacienda se quedaría con 72.000 euros.

¿Cómo cobrarlo?

Tenemos un plazo de tres meses para cobrar nuestro premio. Si nos han tocado 2.000 euros o menos, podemos hacerlo en cualquier administración de Loterías. Si el premio es mayor, debemos acudir a las entidades bancarias colaboradoras, listadas en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Publicidad

Loterías

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El Gordo de la Lotería de Navidad daba para comprar 10 coches y 10 casas en 1957

Los jugadores del club de La Bañeza celebrando el Gordo

La Bañeza Fútbol Club celebra el Gordo de la Lotería de Navidad 2025: "A ver si fichamos a Mbappé"

Miguel Ángel gana el quinto premio en el Teatro Real

Se queda dormido en el Teatro Real y despierta cuando le toca un quinto premio: hace seis años le tocó El Gordo

Un barrio de Sant Boi donde sorteaban décimos entre calvos reparte 7,5 millones con el tercer premio de la Lotería
Lotería de Navidad 2025

Los calvos atraen la suerte: la administración creadora del 'Calvos Fest' triunfa en la Lotería de Navidad y reparte 7,5 millones

Décimos de la Lotería de Navidad 2025
Lotería de Navidad 2025

Cómo reclamar tu premio de la Lotería de Navidad 2025 si vives en el extranjero

Una mujer comprando décimos de la lotería de Navidad
Lotería de Navidad

Cómo cobrar papeletas premiadas de la Lotería de Navidad 2025

El depositario de la papeleta es el encargado de realizar el cobro para el titular de esta.

Los números más afortunados de la lotería de navidad
Lotería de Navidad

Estos son los momentos más emotivos del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El sorteo de la Lotería de Navidad no solo distribuye grandes premios, sino que también despierta muchas emociones. A lo largo de su historia, ha regalado innumerables momentos conmovedores que han quedado grabados en la memoria colectiva.

Trabajadores de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo

Alegría en la administración de la Calle Barquillo, con el segundo premio de la Lotería de Navidad

Décimos de la Lotería

Estos son los motivos que hacen inválido un décimo de la Lotería de Navidad 2025

Dona parte de tu ganancia de la Lotería de Navidad a causas benéficas

Cómo donar parte de tus ganancias de la Lotería de Navidad 2025 a causas benéficas

Publicidad