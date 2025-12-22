El Gordo de la Lotería de Navidad daba para comprar 10 coches y 10 casas en 1957

Si nos toca el Gordo, desde luego es una alegría, pero ya no como las de antes. El motivo es sencillo: todo ha subido. La vivienda, la cesta de la compra, los coches o la energía cuestan hoy mucho más que hace décadas y, sin embargo, el importe de los premios de la Lotería de Navidad sigue siendo el mismo. Basta con echar la vista atrás para comprobarlo. Si viajamos, por ejemplo, a 1957, ganar el Gordo suponía un premio de tres millones de pesetas. Con ese dinero, entonces, se podían comprar hasta diez viviendas y diez coches. Hoy, algo así resulta completamente imposible.

Aun así, ganar el Gordo sigue siendo un auténtico alivio económico. La cantidad permite tapar agujeros, cancelar deudas pendientes y darse algún capricho que podría ser difícil de asumir. Sin embargo, los expertos recomiendan actuar con prudencia y no dejarse llevar por la euforia del primer momento.

En este sentido, Mónica Guardado, de Afi Global Education, insiste en la importancia de mantener la cabeza fría tras el sorteo: “Después de brindar, mente fría. No nos gastemos el dinero en cosas que no estaban dentro de nuestro mapa. Si tenemos deudas, deberíamos empezar pagándolas. Si no las tenemos, lo ideal sería destinar ese dinero al ahorro”.

¿Cuánto se queda Hacienda?

A esto, además, hay que sumarle que Hacienda se queda una parte. Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cifra, hay que tributar. Por ejemplo, si nos toca el Gordo, tributaremos sobre 360.000 euros, ya que los primeros 40.000 están exentos. Nos quitarán el 20% del primer, segundo y tercer premio y, por tanto, lo que recibiríamos por el Gordo serían 328.000 euros, mientras que Hacienda se quedaría con 72.000 euros.

¿Cómo cobrarlo?

Tenemos un plazo de tres meses para cobrar nuestro premio. Si nos han tocado 2.000 euros o menos, podemos hacerlo en cualquier administración de Loterías. Si el premio es mayor, debemos acudir a las entidades bancarias colaboradoras, listadas en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.