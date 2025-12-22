Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Cuál es la probabilidad de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad?

Las probabilidades de que nos toque el gordo es de un 0,001%

¿Cuántas probabilidades hay de celebrar el día 22 de diciembre como un ganador de la lotería de Navidad? Siempre existe un poco de esperanza de tener en nuestras manos un boleto premiado. Pero, si nos fijamos en los datos y la estadística, lo cierto es que 8 de cada diez décimos no tienen premio.

Aunque cualquier alegría es bienvenida, lo más codiciado en la lotería de Navidad es llevarse el gordo, que canten tu número y saber que has ganado 400.000 euros por décimo jugado. Pero, siendo realistas, las probabilidades son escasas. Para que se hagan una idea, llevarse el primer premio es como encontrar un grano en concreto en 30 platos llenos de arroz. O lo mismo, encontrarlo entre 100 mil granos.

Pero si lo miramos con un poco más de perspectiva, hay otras estadísticas que, según los expertos, nos dan una visión algo más distinta y bastante más esperanzadora. Por ejemplo, es más probable que nos llevemos el gordo que morir por el impacto de un rayo.

O algo más cercano: estar vivo es bastante más difícil que ganar el premio. "Que nos toque solo es una bolita entre cien mil", explica Paco Pedroche, del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia. Defiende que la probabilidad de haber nacido es todo un reto: "cien millones de espermatozoides intentaron fecundar un óvulo, tenemos que luchar contra ese número y nosotros vencimos. Por lo que hemos vencido una dificultad mil veces mayor", explica.

Los mitos de la Lotería

Existen manías, supersticiones o rarezas que poco a poco se han ido normalizando entre los jugadores de la lotería de Navidad. Ir siempre a por una terminación en concreto o hacer 5 horas de cola en una administración en la que pensamos que la suerte siempre está de su parte.

Sin embargo, siendo coherentes y con ayuda de los expertos vamos a desmentir ciertos mitos. Uno de ellos, el de no comprar una terminación porque ya tocó en años anteriores. Para Santiago Cremades, matemático, esto no tiene ningún sentido: "es absurdo, las bolas no tienen memoria, hay que comprar el número que te guste". Y cómo no: ¿Qué administración elegir? ¿merece la pena hacer horas y horas de cola con el pensamiento de tener más probabilidades? La respuesta es rotunda: "da absolutamente igual", explica Cremades.

