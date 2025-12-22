Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 22 de diciembre de 2025 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025.

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cup&oacute;n diario y Super Once

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 8 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte 55 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. La Paga es un sorteo en el que puedes jugar al abonar 0,50 € más en tu participación del sorteo del Cupón Diario. El sorteo permite ganar 3.000 euros todos los meses durante 25 años.

El cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización que lo celebra desde el 8 de mayo de 1939 llamado en aquel entonces Cupón Pro-Ciegos. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025 es .

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

"

Publicidad

Loterías

La probabilidad de ganar el Gordo

¿Cuál es la probabilidad de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad?

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 22 de diciembre de 2025 en directo

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 22 de diciembre de 2025

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de diciembre de 2025

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025
Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad daba para comprar 10 coches y 10 casas en 1957

El primer premio de la Lotería de Navidad ya no cunde como antes por el aumento del coste de la vida. Aún así, supone un alivio económico y los expertos aconsejan invertirlo con cabeza.

Los jugadores del club de La Bañeza celebrando el Gordo
Lotería de Navidad 2025

La Bañeza Fútbol Club celebra el Gordo de la Lotería de Navidad 2025: "A ver si fichamos a Mbappé"

Toda la plantilla, directivos, trabajadores y aficionados de La Bañeza Fútbol Club han celebrado con alegría el Gordo de la Lotería de Navidad 2025.

Miguel Ángel gana el quinto premio en el Teatro Real

Se queda dormido en el Teatro Real y despierta cuando le toca un quinto premio: hace seis años le tocó El Gordo

Un barrio de Sant Boi donde sorteaban décimos entre calvos reparte 7,5 millones con el tercer premio de la Lotería

Los calvos atraen la suerte: la administración creadora del 'Calvos Fest' triunfa en la Lotería de Navidad y reparte 7,5 millones

Décimos de la Lotería de Navidad 2025

Cómo reclamar tu premio de la Lotería de Navidad 2025 si vives en el extranjero

Publicidad