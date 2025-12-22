Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 64.500.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 64.500.000 euros.
La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad