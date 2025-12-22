Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de diciembre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 3.600.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 3.600.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.
Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
