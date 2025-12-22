Se queda dormido en el Teatro Real y despierta cuando le toca un quinto premio: hace seis años le tocó El Gordo

Miguel Ángel se ha llevado 6.000 euros con uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad tras una escena tan insólita como afortunada. Sentado en la penúltima fila del Teatro Real, se ha quedado dormido durante el sorteo y ha desperado justo cuando sonaba su número: el 23.112. Al reconocerlo, le ha salido de forma espontánea soltar un grito: "¡Lo tengo!", para sorpresa de quienes le rodeaban.

Era tan solo uno de los 40 décimos que llevaba, ya que este año ha gastado 1.400 euros para probar suerte. Y le ha funcionado. "Compraré algo para mis hijos", ha explicado después, pensando en un coche de segunda mano para su hija y un ordenador para su hijo.

Una suerte que se repite

No es la primera vez que la fortuna llama a su puerta. Hace seis años, Miguel Ángel ya ganó El Gordo de la Lotería de Navidad, premiado con 400.000 euros el décimo, y, décadas antes, también fue agraciado con otro quinto premio. Era su primera vez en el Teatro Real viendo el sorteo en directo pero asegura que repetirá. "Hemos pasado una noche espectacular, y hemos conocido a mucha gente de varias comunidades". Y, a pesar del frío, dice que ha merecido la pena. Se ha desplazado desde Maella, un municipio aragonés, aunque nació en Mequinenza, también de la provincia de Aragón.

