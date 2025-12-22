Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

LOTERÍA DE NAVIDAD

Se queda dormido en el Teatro Real y despierta cuando le toca un quinto premio: hace seis años le tocó El Gordo

Miguel Ángel, un aragonés de Maella, ha vivido un momento de película en el Sorteo de la Lotería de Navidad: estaba dormido en su butaca cuando los niños de San Ildefonso han cantado el número que llevaba.

Miguel Ángel gana el quinto premio en el Teatro Real

Se queda dormido en el Teatro Real y despierta justo cuando le toca un quinto premio seis años después de ganar El Gordo | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Miguel Ángel se ha llevado 6.000 euros con uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad tras una escena tan insólita como afortunada. Sentado en la penúltima fila del Teatro Real, se ha quedado dormido durante el sorteo y ha desperado justo cuando sonaba su número: el 23.112. Al reconocerlo, le ha salido de forma espontánea soltar un grito: "¡Lo tengo!", para sorpresa de quienes le rodeaban.

Era tan solo uno de los 40 décimos que llevaba, ya que este año ha gastado 1.400 euros para probar suerte. Y le ha funcionado. "Compraré algo para mis hijos", ha explicado después, pensando en un coche de segunda mano para su hija y un ordenador para su hijo.

Una suerte que se repite

No es la primera vez que la fortuna llama a su puerta. Hace seis años, Miguel Ángel ya ganó El Gordo de la Lotería de Navidad, premiado con 400.000 euros el décimo, y, décadas antes, también fue agraciado con otro quinto premio. Era su primera vez en el Teatro Real viendo el sorteo en directo pero asegura que repetirá. "Hemos pasado una noche espectacular, y hemos conocido a mucha gente de varias comunidades". Y, a pesar del frío, dice que ha merecido la pena. Se ha desplazado desde Maella, un municipio aragonés, aunque nació en Mequinenza, también de la provincia de Aragón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

La probabilidad de ganar el Gordo

¿Cuál es la probabilidad de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad?

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 22 de diciembre de 2025 en directo

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 22 de diciembre de 2025

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de diciembre de 2025

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025
Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad daba para comprar 10 coches y 10 casas en 1957

El primer premio de la Lotería de Navidad ya no cunde como antes por el aumento del coste de la vida. Aún así, supone un alivio económico y los expertos aconsejan invertirlo con cabeza.

Los jugadores del club de La Bañeza celebrando el Gordo
Lotería de Navidad 2025

La Bañeza Fútbol Club celebra el Gordo de la Lotería de Navidad 2025: "A ver si fichamos a Mbappé"

Toda la plantilla, directivos, trabajadores y aficionados de La Bañeza Fútbol Club han celebrado con alegría el Gordo de la Lotería de Navidad 2025.

Miguel Ángel gana el quinto premio en el Teatro Real

Se queda dormido en el Teatro Real y despierta cuando le toca un quinto premio: hace seis años le tocó El Gordo

Un barrio de Sant Boi donde sorteaban décimos entre calvos reparte 7,5 millones con el tercer premio de la Lotería

Los calvos atraen la suerte: la administración creadora del 'Calvos Fest' triunfa en la Lotería de Navidad y reparte 7,5 millones

Décimos de la Lotería de Navidad 2025

Cómo reclamar tu premio de la Lotería de Navidad 2025 si vives en el extranjero

Publicidad