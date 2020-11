Trump busca la segunda sorpresa

El presidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado que aún no ha preparado su discurso postelectoral, pero ha criticado al Tribunal Supremo por ampliar el periodo de votación en el estado de Pensilvania. El magnate neoyorquino, que ha dicho sentirse "bien" a su llegada a la sede del Comité Nacional Republicano en Virginia, donde se ha reunido con su equipo de campaña, ha expresado que cree que "va muy bien en Florida y Arizona", dos de los considerados 'estados bisagra', fundamentales para decantar el resultado de las presidenciales a favor de uno de los candidatos. "También he oído que nos va muy bien en Texas. Creo que nos va bien en todas partes", ha destacado Trump antes de aventurar que cree que "tendrán una buena noche". Así, ha instado al país a "permanecer unido", según informaciones de la cadena de televisión CNN.

¿Un paréntesis o un cambio en la forma de hacer política?

Sobre la posibilidad de tener preparado un discurso en caso de ganar o perder, el presidente ha aclarado que aún no cuenta con un discurso postelectoral. "No pienso todavía en un discurso de aceptación o de concesión", ha dicho Trump. "Con suerte hacemos uno de esos dos discursos y, ya saben, ganar es fácil. Perder nunca lo es. Para mí no", ha sostenido. Para muchos analistas durante esta larga y costosa carrera electoral Trump lo que ha hecho es luchar contra sí mismo, una especie de referéndum sobre si su inesperada irrupción de 2016 es un paréntesis o se consolida una forma peculiar y hacer política, muy combativa y que termina dividiendo a la sociedad de forma poco vista hasta ahora.

Carrera de Pence

El vicepresidente del país, Mike Pence, ha acudido a una veintena de apariciones y entrevistas en cadenas de radio y televisión a nivel local para pedir a los votantes que se decanten por Trump antes de que cierren los centros de votación. Entre los estados en los que ha realizado este tipo de actividades se encuentran Florida, Wisconsin, Ohio, Carolina del Norte, Míchigan y Nevada.