Pese a la fuerte oposición de la cúpula de la Iglesia, el 7 de julio de 1981 las Cortes Generales aprobaron la Ley del divorcio. Los cónyuges debían demostrar que ya no era factible su reconciliación con al menos dos años de separación matrimonial.

Mar Lloreda se divorció un mes después de que se aprobara esa ley y recuerda que en aquella época "era muy fuerte y no estaba bien visto". Ella fue una de las primeras mujeres que obtuvo una sentencia de divorcio y quiso mantenerlo un poco en la sombra por lo que pudieran decir.

Se casó años después con el abogado que le llevó su divorcio, y lamenta que parte de la familia les repudió.

"La mujer, por el hecho de mantener una relación extraconyugal, cometía delito de adulterio y podía ir a la cárcel. En cambio, en el caso del hombre, podía tener una amante, estaba hasta bien visto, lo decía la ley, la mujer estaba sometida al hombre", explica Luis López de la Iglesia, marido de Mar.

El Consultorio radiofónico de Elena Francis marcó la línea del comportamiento social aceptado por el Régimen durante décadas. La joven cantante Mimi Doblas, concursante de 'Tu Cara me Suena', escucha por primera vez los consejos ofrecidos por Elena Francis a sus oyentes y su respuesta es tajante: "¡Cómo me alegro de no vivir en esa época!".