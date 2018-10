Fernando Haddad intenta aprovechar la popularidad de Lula da Silva para ganar las elecciones en Brasil

No es poca tarea la que ha tenido por delante Fernando Haddad, la de ocupar el puesto de Lula da Silva. Para empezar, el candidato, de origen libanés, debía ganarse todo el apoyo popular que el expresidente consiguió gracias a su carisma. Y lo ha intentado con promesas de campaña en favor de la educación y trabajo, que define como los ejes de su política.

Sin embargo, Haddad no es Lula, ni se le parece. Viene de un mundo diferente, uno lleno de privilegios y su perfil es mucho más 'intelectual'. Titulado en Derecho, Economía y Filosofía, a este exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo le ha tocado demostrar que es capaz de comunicarse con los más pobres a los que promete más dinero, porque sin inversión pública -dice-, sin incremento del consumo de las familias y sin el crédito barato, no hay economía que se recupere.

"No existe nada en mi vida que no sea producir el bien"

En las últimas semanas, Haddad se ha acercado más a las clases populares que a la clase media de izquierdas, a la que él representa. Y sus esfuerzos parecen que van a dar frutos: las últimas encuestas le atribuyen el 22% de las intenciones de voto, frente al 20% de los votos que iban dirigidos a su mentor, y se consolida como segundo colocado en la batalla presidencial.

"Yo tengo ética, historia, una vida pública sin ningún reparo. No existe nada en mi vida que no sea producir el bien", aseguró en el último debate antes de los comicios ante las críticas a su partido por no reconocer los problema que había generado al país. Haddad afirmó que en diferentes oportunidades ha reconocido los errores y las necesidades de ajuste, pero aclaró que nadie puede desconocer que su partido también hizo mucho por la eliminación de la pobreza.

