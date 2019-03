Zapatero rechaza descongelar las pensiones y Rajoy se niega a apoyarle

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha rechazado en el Pleno del Congreso de los Diputados dar marcha atrás en la congelación de las pensiones para 2011 y ha asegurado que los pensionistas "merecen y merecerán nuevas subidas cuando la economía lo permita".



Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, le ha advertido de que, si no rectifica, "va a ser muy difícil alcanzar algún acuerdo" en el Pacto de Toledo para la reforma del sistema.



Zapatero ha dedicado su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a defender esta decisión de las críticas tanto de Rajoy como del portavoz de ERC, Joan Ridao, quienes le han reprochado duramente la suspensión de la revalorización automática de las pensiones para 2011 y el "drástico recorte social" que contienen los Presupuestos Generales del Estado para 2011.



Tras insistir en que la congelación no afecta a los 3,4 millones de pensiones --el 34% del total-- que perciben prestaciones mínimas y no contributivas, que subirán un 1%, y remarcar que, en cualquier caso, todos los pensionistas serán compensados si la inflación cierra noviembre de 2010 por encima del 1%, el presidente ha expresado su respeto y el del PSOE al Pacto de Toledo, y su voluntad de negociar la reforma de las pensiones.



RAJOY: "¿POR QUE NOS VAMOS A FIAR?".



"¿Por qué nos vamos a fiar de usted de cara al futuro después de haber incumplido de forma tan clara y nítida el Pacto de Toledo?", le ha preguntado Rajoy, quien le ha acusado de romper e incluso derogar este acuerdo, el mismo día en el que se vuelve a reunirse la comisión parlamentaria para su renovación.



"Espero contar con su colaboración", ha espetado Zapatero a Rajoy, asegurando que el esfuerzo de su Gobierno en favor de las pensiones ha sido "ingente" en comparación con el que llevaron a cabo los gobiernos de José María Aznar. En este sentido, ha asegurado que desde 2004 la pensión se ha revalorizado un 16,9%, descontando el IPC, y un 27% las mínimas, mientras que con el PP sólo subieron un 1,9% y un 3,6%, respectivamente.