Zapatero, sobre su papel con Venezuela: "Buscamos entendimiento en un conflicto para que ese país no derivara en la confrontación"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sigue pendiente de la actualidad política nacional e internacional. "Si me piden una mano, siempre ayudo", dice el exmandatario socialista en su visita al programa de 'Espejo Público' de Antena 3.

Zapatero ha dejado constancia de que el PSOE le ha pedido ayuda sobre algún tema en alguna ocasión. "Si tengo que hablar con algún dirigente de Junts, lo hago (...) lo hago con satisfacción, me piden otras tareas, si puedo ayudar, lo hago", explica. Sin embargo, asegura en la esfera internacional el Gobierno no le ha pedido nada. "Internacionalmente el Gobierno no me pide nada", zanja tras ser preguntado por una posible colaboración con Venezuela.

"He tenido un papel y tengo un papel ahora casi es no formal, sino un papel de deber con una situación en la que estuve muy comprometido como mediador oficial desde 2015 a 2018 buscando entendimiento en un conflicto para que ese país no derivara por la confrontación -al enfrentamiento- y eso me llevó a estar vinculado a muchas familias que tienen presos a los que ayudo", explica sobre su papel con Venezuela. "He dedicado cientos de horas de mi vida a Venezuela, bueno, no a Venezuela, a los venezolanos", añade.

El expresidente Zapatero también se ha pronunciado por el actual Gobierno de Maduro, quien se proclamó presidente aunque Edmundo González aseguraba tener los votos necesarios para ser él. Un hecho que dio lugar a una situación crítica en Venezuela.

"Siempre apuesto por la solución pacífica, siempre apuesto por una solución de diálogo. Tengo buena relación con Edmundo González. De momento, vamos a trabajar por los venezolanos", afirma.

Imposición de aranceles por parte de Trump

José Luis Rodríguez Zapatero considera que Europa tiene que responder si finalmente el presidente Donald Trump cumple su amenaza e impone aranceles a los productos. Además, apuesta porque la Unión Europea mantenga una "autonomía política" respecto de Estados Unidos. "Europa tiene que tener una reflexión, una autonomía política de EE.UU".

"Nadie va a recibir unos aranceles impositivos, que te perjudican y no va a devolver -esos aranceles-", asegura el expresidente socialista. "Es sorprendente lo que estamos viviendo. El país más liberal teóricamente, que ha impulsado la globalización económica, ahora está convirtiéndose en el país más intervencionista", añade.

También se ha referido la idea de Trump de crear un resort, una "Riviera" en Oriente Próximo, un proyecto que califica de "delirio surrealista". Y piensa que planes como este o como el de Groelandia "no va salir". "La UE debería pensar en el post trumpismo".

Sobre el supuesto lawfare

Zapatero también se ha referido a la actualidad política nacional y al caso de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Hay algunos supuestos de algunos procedimientos judiciales que me llaman la atención y que me parece más que discutibles. Me refiero a la imputación del fiscal general del Estado, pero bueno, afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho. Esto tendrá un desarrollo , un juicio, una sentencia (...) En mi opinión no hay revelación de secretos, esta es mi opinión", dice Zapatero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com