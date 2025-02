Así fue la declaración del fiscal general del Estado en el Supremo: "Borro todo de manera regular"

La semana pasada declaró como imputado en el Tribunal Supremo (TS) el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este miércoles Antena 3 Noticias ha tenido acceso a su declaración palabra por palabra. García Ortiz no respondió al juez, pero sí a su abogado. Señaló que borró los mensajes de su móvil porque "lo hace de manera regular" y porque "tiene derecho a manejar su terminal como quiera". Está siendo investigado por una presunta revelación de secretos en la causa abierta a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal.

El fiscal general también insistió en que conoció los correos después de que se publicaran en los medios de comunicación. García Ortiz no tiene constancia de que se produjera la filtración desde la Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid. Además, señaló que no quiso perjudicar a la pareja de Ayuso "en absoluto": "El señor Amador es un ciudadano con todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales".

Habló también de cuando tuvo conocimiento de la causa abierta a González Amador: "No me cuesta mucho poner en el tiempo, aunque ha pasado bastante, el momento en que lo conozco porque es el día 7 de marzo, justo antes de entrar en un Consejo Fiscal. Habíamos tenido Consejo Fiscal los días 6 y 7 y a la entrada del segundo día la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, acude a mi despacho, como suele hacer, para darme cuenta y me comenta que ha recibido, recibieron el día anterior una llamada de un periodista en la que le ponía su conocimiento o le preguntaba, o, mejor dicho, si había algo de una empresa que se llamaba Maxwell Cremona relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y creo que mencionaba también el nombre de Alberto González. Ella me cuenta que trastea con esta información y cuenta que la pareja de la presidenta efectivamente se llama Alberto González Amador, y me lo traslada para que tenga conocimiento de la existencia, si hay o no hay algo en fiscalía".

El fiscal general del Estado negó en hasta cinco ocasiones esa revelación de secretos de la que se le acusa y dijo no haber filtrado el asunto concreto a personas vinculadas a Presidencia del Gobierno. Confesó que tras reflexionar sobre los acontecimientos considera que cometió un "error" porque desde el momento en que tuvieron conocimiento de que "era una persona relevante y con trascendencia pública quien era denunciado por la Fiscalía" --el 7 de marzo-- tendrían que "haber dado una nota de prensa, una nota informativa".

"De esa manera protegíamos también el ámbito de intimidad del señor Amador, puesto que una nota de prensa encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada", apostilló García Ortiz.

