Zapatero afirma que el PSOE ya ha iniciado la "cuenta atrás" para volver a ganar

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha subrayado la "trascendencia histórica" del congreso del PSOE-A que elegirá como secretaria general a Susana Díaz, que será el espaldarazo para que su partido comience la "cuenta atrás" para recuperar la confianza de la mayoría.

Zapatero ha participado en la inauguración del congreso extraordinario del PSOE andaluz que encumbrará como su secretaria general a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, rodeado de exmiembros de sus gobiernos, como María Teresa Fernández de la Vega, Carme Chacón o Juan Fernando López Aguilar, así como de numerosos dirigentes del partido, entre ellos la vicesecretaria general, Elena Valenciano.

El ex presidente del Gobierno ha afirmado que el PSOE es el partido que más "compromiso histórico" ha tenido con la unidad y la pluralidad de España, el que ha defendido siempre la necesidad de "construir, compartir e integrar" y el que lo seguirá haciendo. Zapatero no ha mencionado expresamente el problema con Cataluña, pero sí ha señalado que los socialistas han empleado "muchos de sus mejores esfuerzos" en pro de la unidad del país, que no de la uniformidad. "Y lo seguiremos haciendo", ha garantizado, desde la constatación de que el PSOE es el partido que "más tiempo ha gobernado en democracia" en el país y es también el que mayor "compromiso histórico" ha tenido con su unidad y pluralidad.

Un Zapatero que ha querido hacer gala de nuevo de su "optimismo", por el que fue muy criticado en el pasado cuando gobernaba, ha apuntado que el suyo es un partido de lealtades, ideales y valores, cuya historia corre pareja -a su juicio- a la modernización de España. "Esa España de la que tanto se habla, que desde el PSOE para fortalecerla sólo podemos conjugar los verbos construir, compartir e integrar", ha apostillado, para, a renglón seguido, hacer también un alegato en favor del PSOE-A y de la propia Andalucía.

Su opinión es que "nadie ha construido en la España de las autonomías, nadie ha compartido y nadie ha integrado mejor que Andalucía". Y el PSOE es el partido que mejor ha interpretado lo que significa tener apego a la tierra propia de Andalucía, y, a la vez, a la tierra de todos, España, ha añadido. "Andalucía -ha dicho- es la mejor manera de entender esa forma de compartir los afectos, la defensa de los intereses y el futuro que es la convivencia".