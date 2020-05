Xavier García Albiol: "La maniobra del PSOE ha sido repartirse la alcaldía con la CUP para que yo no vuelva a gobernar"

El recién estrenado alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha asegurado que el "PSOE ha intentado tejer una maniobra", que ha consistido en "repartirse la alcaldía con la CUP para que yo no vuelva a gobernar". "Si algo se ha demostrado en este tiempo es que intentar gobernar solo para que Albiol no gobierne, no funciona", ha señalado.

Albiol ha reconocido en una entrevista en Espejo Público que no le será fácil gobernar en minoría pero ha asegurado que no va a pedir "un cheque en blanco para mi gobierno o para mí mismo. "Cuando los partidos de izquierdas resuelvan la crisis interna en la que están, yo creo que esa colaboración se va a dar", ha indicado.

El alcalde de Badalona se centrará en su mandato en poner en marcha medidas que supongan un "respaldo suficiente" para las personas que "peor lo están pasando" durante la crisis del coronavirus, "también a los comerciantes, empresarios y autónomos".

"Badalona es una ciudad compleja, ha estado muy castigada por los espectáculos de los partidos de la oposición", ha criticado Albiol.

En cuanto al anterior alcalde, Álex Pastor, que dimitió tras ser pillado saltándose el confinamiento, Albiol ha asegurado que "está en una fase personal complicada y es bueno dejar un margen de tiempo, más allá de las discrepancias".

Sobre el altercado que se produjo ayer en Badalona, el alcalde ha reconocido que no es una imagen "muy excepcional". "Hay barrios en Badalona donde los vecinos tienen miedo de salir a la calle", por lo que Albiol se ha comprometido a "reforzar aspectos de seguridad".