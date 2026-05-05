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Caso mascarillas: qué va a pasar ahora y cuáles son los próximos pasos

Anticorrupción mantiene la petición de prisión para Aldama, mientras el PP pide rebajarla

Aldama y Ábalos en el juicio

Qué pasará ahora con el caso mascarillas | EFE

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Hemos escuchado a los testigos, también a los investigados en el caso mascarillas y mañana será el turno de las partes: Fiscalía, defensas y acusaciones populares. Además, al acabar el exministro José Luis Ábalos, el que fue su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama podrán hacer uso de la última palabra. Después, previsiblemente, el caso quedará visto para sentencia. "Ahora vienen las deliberaciones, habrá que acercar posiciones y si hay votos discrepantes, votos particulares", ha explicado el magistrado Ignacio González Vega.

No hay, por tanto, una fecha estimada, pero al tratarse de un caso mediático podría conocerse la condena antes que la sentencia para evitar filtraciones, algo que ya sucedió en el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Fiscalía mantiene las penas

En cuanto a las peticiones de penas de prisión la Fiscalía Anticorrupción mantiene las mismas: 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 para Aldama. A pesar de que la defensa del empresario investigado había pedido una rebaja por colaborar con la justicia. “Si tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas”, dijo a su salida de la prisión provisional en noviembre de 2024, en referencia al presidente del Gobierno.

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción ha resultado polémica después de que se conocieran conversaciones privadas entre la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. "Si esto es así yo no lo he visto en mi vida", ha asegurado el exfiscal Salvador Viada en Espejo Público. "Es algo que retrata a la fiscal general del Estado frente al Gobierno más que de trascendencia procesal", ha criticado.

Otros expertos consideran que la petición de mantener la condena es pertinente. "En este tipo de juicios tan complejos hacer modificaciones resulta un poco aventurado", ha destacado el magistrado González Vega. "No se puede olvidar que esa atenuante de confesión tiene unos límites temporales establecidos. La confesión tiene que ser como regla general antes de empezar el procedimiento", ha añadido.

El PP solicita rebajar la condena a Aldama

La posición de Anticorrupción contrasta con la acusación popular liderada por el PP que pide aplicar la atenuante por colaboración a Aldama y solicita una rebaja de dos grados en todos los delitos que se le imputan, lo que podría eximirle de entrar en prisión.

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