La campaña andaluza se tensa tras un bronco debate a dos semanas de las elecciones

En pleno arranque de la carrera electoral, la Fundación Centro de Estudios Andaluces ha publicado una encuesta en la que otorga al PP entre 53 y 56 años. Mientras Juanma Moreno roza la mayoría absoluta, el PSOE no remonta y obtendría entre los 25 y 27 escaños. El Centra avanza que María Jesús Montero es la candidata peor valorada por los andaluces mientras que el candidato de Adelanta Andalucía, José Ignacio García, aunque es el menos conocido por los encuestados, es el que obtiene la mejor valoración.

Los cinco candidatos continúan sus actos tras el primer debate celebrado anoche. Un debate bronco y sin un claro ganador. Un cara a cara tenso, con reproches cruzados por la gestión de los servicios públicos y la crisis de los cribados del cáncer de mama. También hubo confrontación en materia de financiación autonómica y políticas de vivienda, con choques especialmente duros entre PP-A y PSOE-A, y entre Vox y Adelante Andalucía. A menos de dos semanas de que los andaluces voten en las urnas, el debate dejó claras las principales líneas de campaña del 17M.

Continúa la campaña electoral

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía que son cabezas de listas de los partidos que tuvieron representación en la Cámara autonómica en la pasada legislatura continúan recorriendo Andalucía en busca del voto. De nuevo hoy una jornada intensa y una agenda llena de actos por todo el territorio andaluz.

Antonio Maíllo, a la cabeza de Por Andalucía que aglutina a Izquierda Unida, Sumar y Podemos, ha sido el más madrugador. Ha presentado en el Antiguo Centro de Menores de San Miguel en Granada las propuestas de la izquierda en materia de turismo. Maíllo ha realizado un free tour reivindicativo contra la masificación turística recorriendo las principales calles del barrio de El Albaicín.

Quién también se ha centrado en la provincia de Granada en el día de hoy es el candidato popular, Juanma Moreno. El actual presidente que en estos comicios pretende obtener un resultado amplio sin la necesidad de pactar con la ultraderecha llegaba al mediodía al municipio costero de Almuñécar. En el mercado de la localidad, Moreno ha destacado los datos del paro, la cifra más baja de desempleados en Andalucía en 18 años. Para el líder andaluz, aunque las encuestas le otorgan casi la mayoría absoluta, ha manifestado que no son suficientes por eso insiste en que toca seguir trabajando.

Adelante Andalucía, la otra papeleta de las izquierdas con José Ignacio García como candidato ha programado para la jornada un único acto. Esta fuerza que tiene en la actualidad dos representantes en el parlamento autonómico tiene como aspiración crecer después del próximo 17 de mayo y lo quiere hacer aportando soluciones. García, el más valorado en los últimos sondeos, se ha reunido a la una de la tarde en Sevilla con los rectores de las Universidades públicas andaluzas en el patio del Parlamento de Andalucía.

A la misma hora ha aterrizado el líder nacional de VOX, Santiago Abascal en la comunidad andaluza, exactamente ha estado en la localidad cordobesa de Puente Genil. Abascal intenta captar votos para el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía que tiene la misión de romper la mayoría absoluta de Juanma Moreno. En la Plaza de España de Puente Genil, ha señalado que la mejor encuesta es la de la calle y que en todos los lugares encuentran gente entusiasmada que habían votado al PP y al PSOE, sobre todo muchos jóvenes que ahora se sienten representados por la defensa de la prioridad nacional.

La agenda de la tarde de los candidatos a estos comicios viene agitada

El único acto previsto para hoy de la socialista María Jesús Montero se celebra en Huelva y no estará sola, el expresidente Zapatero acude a arroparla y mostrarle todo su apoyo en el encuentro que tendrá lugar en el Campus del Carmen de la Universidad. La candidata está centrando su discurso en la sanidad y la educación, especialmente en la universidad pública insistiendo en la necesidad de que el sistema sea accesible y de calidad.

Abascal, no se marcha de Andalucía, abandona Córdoba para estar esta tarde con Manuel Gavira, el candidato andaluz, en la Plaza de la Mina en el municipio sevillano de Dos Hermanas, el principal feudo socialista de Pedro Sánchez. Sobre el presidente del Gobierno, el líder de VOX manifestaba que está dispuesto a robar las elecciones de 2027, por eso la Junta de Andalucía necesita gente que no tenga miedo para enfrentarse a él.

Los candidatos que no cambian en esta jornada de territorio son Antonio Maíllo que participa esta tarde en un acto público en el Parque de la Encina en el municipio granadino de La Zubia y por otro lado Juanma Moreno, que sigue en la ciudad de la Alhambra en un acto junto a dirigentes provinciales. De momento, el candidato a la reelección de la presidencia de la Junta de Andalucía no recibe la visita del líder nacional de los populares Alberto Núñez Feijoo como sí lo hacen en el día de hoy la candidata socialista y el candidato de VOX.

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