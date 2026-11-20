Los ciudadanos que vayan a votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 pueden comprobar su colegio electoral a través de la Oficina del Censo Electoral.

Antes de desplazarse, conviene revisar tanto la dirección del local como la sección y la mesa asignadas, ya que pueden cambiar respecto a anteriores convocatorias.

El Instituto Nacional de Estadística dispone de un buscador de mesas y locales electorales que permite realizar la consulta sin certificado digital ni Cl@ve.

Para localizar el lugar de votación, hay que introducir los datos que solicita el formulario, entre ellos la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido, y completar la búsqueda con la dirección correspondiente. Este servicio identifica la mesa y el local asociados a ese domicilio.

Qué información aparece en la tarjeta censal

Otra opción es consultar la tarjeta censal que la Oficina del Censo Electoral ha enviado al domicilio de los electores. En ella figuran los datos de inscripción, la sección, la mesa y la dirección del colegio electoral.

El calendario del INE establece el envío de estas comunicaciones entre el 2 y el 10 de noviembre. Si se hubieran cambios de mesa o local, se habrán comunicado a los afectados entre el 10 y el 23 de noviembre. Por eso, es importante revisar cualquier notificación posterior.

¿Puedo consultar mis datos personales del censo?

El INE también ofrece una consulta individual de inscripción en el censo electoral. A diferencia del buscador por dirección, este trámite requiere identificación electrónica y permite comprobar los datos personales, además del lugar en el que corresponde votar.

Los colegios electorales abren de 9.00 a 20.00 horas. Para identificarse ante la mesa se puede presentar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir con fotografía. Se admiten documentos caducados, pero deben ser originales: no sirven las fotocopias.

La tarjeta censal informa del lugar de votación, pero no sustituye al documento de identidad. Además, quienes hayan solicitado el voto por correo no podrán votar presencialmente en su mesa el 29N.