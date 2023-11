VIDEO | Lágrimas de emoción de Begoña Gómez al proclamarse Pedro Sánchez como presidente

Pedro Sánchez ha sido reelegido como presidente del Gobierno con 179 votos a favor y 171 en contra. Desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados miraban con atención el debate de investidura, Begoña Gómez y la madre del recién investido presidente.

Una investidura que se produce cuatro días después de que se registrara la ley de amnistía en la Cámara Baja. Una vez finalizada la sesión, se ha podido ver las lágrimas de emoción de Begoña Gómez, la pareja de Pedro Sánchez, una vez que se ha producido la votación que le daba la llave de La Moncloa.

Una vez que ha finalizado la votación y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dado por finalizada la investidura, se han producido una ovación y aplausos de "presidente, presidente" a Sánchez.

El socialista Pedro Sánchez se ha reunido en el Congreso con sus ministros del Gobierno y ha abandonado las dependencias parlamentarias sobre las 14.50 horas entre vítores de numerosos asesores del PSOE concentrados ante la puerta lateral del palacio de la Carrera de San Jerónimo.

"Ha sido el momento de las emociones", ha comentado la ministra de Defensa, Margarita Robles. En ese encuentro han participado otros dirigentes del PSOE como el portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López; el secretario de Organización, Santos Cerdán, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Sánchez es reelegido como presidente

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido reelegido como presidente del Gobierno con la mayoría absoluta del Congreso (179 votos a favor y 171 en contra, es decir, el 51% del Congreso). Le han otorgado el apoyo los diputados del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC. En contra se han posicionad los del PP, Vox y UPN.

Tras la votación Sánchez ha sido ovacionado por la bancada socialista. Además, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se haya acercado a su escaño también para tenderle la mano. En ese momento, Feijóo le ha avisado: "Esto es un equivocación".

"Me voy más preocupado que cuando entré y he visto además que el Partido Socialista está claramente en manos de aquellos que quieren primero un reconocimiento de nación, distinta a la de España, y segundo, un referéndum de autodeterminación. Y si esto no se hace, han dicho ayer, esta legislatura peligra", expresaba el líder del PP.

Armengol irá esta tarde a informar al Rey

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, anuncia que esta tarde, a las 17.30 horas, se dirigirá al Palacio de la Zarzuela para informar al rey Felipe VI de la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tras dos días de debate de investidura. Cumplirá así con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución.