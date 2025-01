David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, comparece en Badajoz por presuntas irregularidades en su contratación

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "muy tranquilo, tranquilísimo" ante su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, donde este jueves debe declarar como investigado por presuntos delitos contra la administración pública. Se le atribuye una supuesta contratación irregular como jefe de la oficina de artes escénicas de la Diputación pacense, en un proceso que, según su defensa, no tendría recorrido penal.

En una mañana marcada por la fuerte expectación mediática y varias protestas en el exterior, David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha accedido este jueves en coche a los Juzgados de Badajoz a través del garaje. Con ello, ha evitado la puerta principal, donde un nutrido grupo de periodistas y manifestantes esperaba su llegada para declarar como investigado ante la jueza Beatriz Biedma.

Desde primera hora de la mañana, decenas de cámaras y reporteros se congregaron frente al Palacio de Justicia, a la espera de la llegada de Sánchez. Asimismo, diversos colectivos y organizaciones de tinte crítico, como Hazte Oír, situaron autobuses y vehículos en las inmediaciones con lemas como "Sánchez acorralado" o "La tormenta judicial continúa". La policía estableció un importante dispositivo de seguridad y colocó vallas para delimitar el espacio, lo que permitió solamente la entrada de quienes acudían a declarar o tenían alguna diligencia en el juzgado.

Acceso por el garaje

Fuentes judiciales han justificado la entrada de Sánchez por el garaje señalando que se trataba de una "situación excepcional", con el objetivo de preservar la seguridad y evitar incidentes ante la alta presencia de informadores y manifestantes. La llegada del investigado, prevista para las 9:00 de la mañana, se produjo apenas unos minutos antes de que iniciara su citación, cuando el vehículo oficial se adentró en el parking de manera discreta.

Mientras tanto, en el exterior, los congregados lamentaron no poder plantearle preguntas al hermano del presidente y manifestaron su protesta contra lo que consideran "privilegios" en el trato a David Sánchez. Algunos asistentes coreaban consignas que reclamaban “igualdad ante la ley” y “transparencia”.

Comparecencia ante la jueza

El abogado de Sánchez, Emilio Cortés, manifestó a la salida del juzgado que su defendido "está deseando poder explicar aquello que tenga explicación, porque evidentemente hay cuestiones que no le atañen a él en absoluto y que por tanto son extrañas a su conocimiento". Cortés confía en que el asunto no pase de la vía administrativa, "por lo que debería quedar archivado".

Durante la mañana, el letrado presenció las declaraciones de varios testigos, entre ellos algunos funcionarios de la Agencia Tributaria y directores de conservatorio, citados para aclarar detalles relativos a la relación contractual de David Sánchez con la institución provincial.

Testimonios de directores y peritos

Según fuentes presentes en las comparecencias, una de las directoras de conservatorio manifestó que no mantiene contacto con el investigado "desde antes del confinamiento por la covid". Otros testigos señalaron que ni siquiera sabían quién dirigía la oficina de artes escénicas, ya que no tenían relación directa con dicho departamento.

Un director de otro conservatorio aseguró que el puesto de jefe de oficina no resultaba "imprescindible". Además, los peritos de Hacienda acudieron para ratificar el informe solicitado por la instructora y en el que avalaban que, a efectos impositivos, David Sánchez podía ser residente en Portugal aunque trabajara en exclusiva para la Diputación de Badajoz.

Críticas sobre el informe de Hacienda

Los representantes de la acusación, ejercida por las organizaciones Manos Limpias y Hazte Oír, han cuestionado la validez del documento aportado por la Agencia Tributaria, apuntando que el informe "carece de firma y membrete". También señalaron que lo elaboraron tres altos cargos de la delegación extremeña de Hacienda y que se habría buscado "una interpretación beneficiosa para Sánchez sobre el convenio de doble imposición".

En la misma línea, el letrado de la acusación tildó de irregular que el informe no constase en los registros oficiales que suelen acompañar este tipo de documentos. "Nos parece sorprendente que se presente de forma tan poco formal, cuando se investiga un asunto que podría constituir un delito contra la administración pública", afirmó.

Por su parte, la defensa insiste en que este es un asunto meramente administrativo que no reviste relevancia penal. "El motivo de la instrucción judicial no es imputable a David Sánchez", apuntó el abogado Cortés, quien subraya que su cliente se muestra dispuesto a esclarecer todo lo necesario. "No hay nada que esconder; estamos ante un proceso que confiamos quedará sobreseído".

La instrucción continúa su curso a la espera de la declaración del propio David Sánchez, prevista para este mismo jueves, en la que deberá responder a las sospechas de malversación, tráfico de influencias y prevaricación relacionadas con su contratación en la Diputación. El juzgado mantiene bajo secreto algunas partes del procedimiento, por lo que no se descartan nuevas diligencias ni eventuales imputaciones vinculadas a la investigación.

