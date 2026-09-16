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¿Por qué no se devuelve inmediatamente a Marruecos a los migrantes de Ceuta? La ley obliga a estudiar cada caso

La legislación impide las devoluciones masivas y obliga a estudiar individualmente cada caso, mientras Marruecos tiene la última palabra para aceptar o rechazar a la persona.

Migrantes en Ceuta

Esto es lo que dice la ley sobre la devolución de los menores de Ceuta | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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¿Por qué los migrantes que permanecen en Ceuta no pueden ser devueltos inmediatamente a Marruecos? El procedimiento no permite realizar una devolución conjunta. La legislación española, europea e internacional prohíbe las devoluciones masivas y obliga a estudiar de manera individual la situación de cada persona.

En el caso de un migrante mayor de edad que no solicita asilo, el primer paso corresponde a la Policía, que debe identificarlo en presencia de un abogado y de un intérprete. Posteriormente, la resolución queda en manos del delegado del Gobierno y puede ser recurrida. Una vez adoptada, también debe notificarse al afectado.

El proceso no termina ahí. Para que finalmente pueda producirse la devolución, Marruecos debe aceptar a esa persona. Rabat puede admitirla o rechazarla.

Miles de expedientes individuales

La magnitud de la llegada complica el procedimiento porque todos estos trámites deben repetirse caso por caso. "Tienen que llamar a un abogado de turno de oficio, ¿cuántos abogados de turno de oficio hay? ¿Cuántos intérpretes hay?", se plantea sobre los medios disponibles.

Por ello, la rapidez dependería también de los recursos destinados a tramitar los expedientes: "Dependerá de la voluntad política en poner todos los medios personales y materiales".

A esto se añaden las solicitudes de asilo. Cada una debe evaluarse y resolverse y, en caso de ser denegada, existe la posibilidad de recurrir. Todo ello puede prolongar los procedimientos.

¿Qué ocurre con los menores?

El proceso resulta todavía más complejo cuando se trata de menores. En estos casos existe una protección mayor y un procedimiento más garantista, por lo que los plazos pueden extenderse todavía más.

Otra posibilidad sería modificar la normativa. Según la información aportada, "sí se podría cambiar la Ley de Extranjería", aunque hacerlo dependería de decisiones de carácter político.

¿Existe una vía para acelerar las devoluciones?

También se plantea recurrir a las herramientas jurídicas del Pacto Europeo de Migración y Asilo que están vigentes desde este verano. Estas permitirían agilizar la tramitación y resolver con mayor rapidez posibles solicitudes de asilo.

En cualquier escenario, sin embargo, existe un último elemento imprescindible para completar las devoluciones: la colaboración de Marruecos. Incluso después de realizar todos los trámites exigidos individualmente, Rabat tiene que aceptar el retorno de cada persona.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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