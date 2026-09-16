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Caso Leire

La jueza Biedma pide ser acusación particular en el caso Leire y denuncia maniobras contra ella

La magistrada que investigó al hermano de Pedro Sánchez sostiene que fue una de las perjudicadas y señala que llegaron a contactar con un grupo criminal para actuar contra ella.

Jueza Beatriz Biedma

La jueza Biedma pide ser acusación particular en el caso Leire | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La jueza Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, quiere personarse como acusación particular en la investigación sobre las presuntas maniobras atribuidas al entorno de Leire Díez. La magistrada considera que fue una de las personas perjudicadas por las actuaciones que ahora se encuentran bajo investigación judicial.

Biedma abrió la causa contra David Sánchez y terminó enviándolo a juicio. Según sostiene ahora la magistrada, las supuestas actuaciones contra ella no se habrían limitado a tratar de obtener información sobre su persona, sino que también habrían afectado a su familia.

La jueza denuncia además que el entramado habría llegado a contactar con personas vinculadas a un grupo criminal para intentar actuar contra ella.

El objetivo habría sido apartarla de la investigación

Las pesquisas tratan de esclarecer si detrás de estas maniobras existía un intento de apartar a Biedma de la investigación sobre David Sánchez y perjudicar el procedimiento judicial abierto contra el hermano del presidente del Gobierno.

Según la información aportada, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que existen pruebas suficientes sobre actuaciones dirigidas contra la magistrada.

Ahora será el juez Santiago Pedraz quien tendrá que decidir si acepta la petición de Biedma para ejercer como acusación particular.

La investigación va más allá de Biedma

Pedraz investiga en la Audiencia Nacional las presuntas maniobras relacionadas con Leire Díez. Las actuaciones bajo sospecha no se habrían dirigido exclusivamente contra Biedma. La investigación también analiza la búsqueda de información sobre otros jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que participaban en investigaciones relacionadas con asuntos que afectaban al PSOE.

Una de las cuestiones que deberá esclarecer la investigación judicial es precisamente quién estaba detrás de esas actuaciones.

La Justicia trata de determinar si las presuntas maniobras fueron impulsadas por el propio entramado, si respondían a una petición de Santos Cerdán o si sus integrantes actuaban en nombre del PSOE.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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