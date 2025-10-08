El Gobierno saca adelante la Ley de Movilidad Sostenible gracias al acuerdo con Podemos sobre la ampliación de El Prat

El Gobierno logra sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible y lo hace de forma in extremis gracias a un acuerdo con Podemos y a la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal, quien se encuentra de luna de miel y solicitó este martes votar de forma telemática, pero se le denegó al no encontrarse en ninguno de los supuestos recogidos en el reglamento.

De esta forma, el Ejecutivo logra la victoria parlamentaria, de las que tanto le está costando conseguir desde que comenzó la legislatura, y lo hace de forma ajustada gracias a la abstención de Podemos.

La formación morada, que amenazaba con hacer caer la Ley de Movilidad Sostenible, finalmente se ha abstenido tras llegar a un acuerdo con el ministro Óscar Puente que incluye cambios en la reforma de la ampliación del aeropuerto de El Prat.

Finalmente, el pleno del Congreso ha aprobado la ley este miércoles con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos.

Podemos dice que el Gobierno "paralizará las obras de El Prat hasta 2031"

El partido liderado por Ione Belarra afirma que el Ejecutivo "paralizará" las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat hasta el año 2031 como "compromiso público" a cambio de salvar la ley de Movilidad Sostenible gracias a la abstención de sus cuatro diputados.

Puente asegura que "no supone ninguna variación en los plazos"

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha llegado a un acuerdo con la formación morada, ha aclarado también que las obras de ampliación no comenzarán antes de 2031, pero asegura que este hecho "no supone ninguna variación en relación con los plazos del Dora III".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com