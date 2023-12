Varios socialistas defienden la amnistía tras la manifestación del PP

"La amnistía es una excusa porque no soportan cuatro años más de Gobierno socialista". Así se ha referido el secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, después de las manifestaciones convocadas por el Partido Popular en el acto del PSE.

El líder socialista ha reivindicado "la dignidad" del socialismo, de la que "no pueden hablar ni la derecha extrema ni la extrema derecha que lo mismo va a Europa para impedir que la comisión europea invierta en nuestro país, que se pone a rezar un rosario en la puerta de Ferraz que evitar que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno". "A ellos les han mandado donde se merecen, a la oposición y no lo digieren, no lo digieren, rabian, nos insultan, nos agreden, nos atacan", ha enumerado.

Un millar de personas se ha concentrado nuevamente frente a la sede del PSOE tras la manifestación convocada por el Partido Popular. En dicha movilización han participado varios de los asistentes que han celebrado el acto de los populares.

Asimismo, Andueza ha advertido de que "la excusa no es la amnistía", sino "que no soportan" que en España haya "cuatro años más de Gobierno socialista". "Son los mismos que dicen que atacar nuestras sedes es sano", ha acusado.

Salvador Illa: "Un cambio de época"

Eneko Andueza ha estado arropado por el líder del PSOE, Salvador Illa. "Se dan golpes en el pecho defendiendo la Constitución, pero luego bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mañana se cumplen cinco años con el mandato caducado", recordó.

El líder del PSC aseguró que el mundo experimenta "un cambio de época" y afirmó que el PSOE apuesta por "trabajar desde las instituciones, no desde la calle, con respeto, no con crispación para llegar a acuerdos".

"Se rompe todo, se rompe España, va a desaparecer la nación... Cuántas veces he oído eso. Pero no va a desaparecer nada. Hay que hablar, sobre todo, con los que piensan distinto. Eso es la política", insistió.

Illa no ha citado la ley de amnistía, pero aseguró que el socialismo catalán había "aprendido mucho del vasco" y defendió el avance en el "autogobierno y la cogobernanza". Sin embargo, advirtió que una mala gestión de la Generalitat de Cataluña, presidida por ERC, había provocado graves problemas de sequía en la comunidad. "Estar a lo que no hay que estar lleva a eso: estamos sin agua".

Zapatero defiende la reunión entre PSOE y Junts

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también intervino sobre las reuniones mantenidas entre PSOE y Junts. "Los partidos son libres de reunirse con quien quieran y donde quieran. Eso es la democracia", defendió. Zapatero ha expresado que "los partidos políticos que invocan, se atribuyen y amenazan con la Constitución son los que menos creen en ella".

Por otra parte, Zapatero ha enfatizado que "solo al Tribunal Constitucional le compete decir qué es constitucional o no". "¡Sólo al Tribunal Constitucional, ni a Génova, ni a nadie!", ha zanjado para añadir que "eso es defender la democracia y el Estado de Derecho".

"Tenemos 144 años de historia, y, por tanto, podemos tener 144 años de paciencia con la derecha", ha mantenido. Asimismo, ha señalado que "si hay algo que se identifique con la búsqueda de la reconciliación y con el perdón, es una amnistía", que, según ha mantenido, "trae cosas buenas".