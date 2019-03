Valeriano Gómez: "no estoy y nunca he estado en contra de la reforma laboral"

Valeriano Gómez ha zanjado los comentarios sobre su presencia en la manifestación de la huelga general del 29-S en 'Herrera en la Onda' al responder a la pregunta de Carlos Herrera sobre si está de acuerdo con la reforma laboral. “Sí, desde luego que sí. Y no me siento incómodo con esta reforma. Reforma en cuya elaboración y diseño he participado. Uno siempre tiene preferencias, hay aspectos de la reforma que le gustan más o que le gustan menos. Globalmente, es una reforma correcta, que se inserta en la mejor tradición de la política laboral española de los últimos treinta años: hacer más flexible el contrato estable y hacer más justificado y más digno la contratación temporal. Así que yo, en ese sentido, no estoy incómodo defendiéndola”.

En cuanto a la relación con los sindicatos el nuevo ministro de Trabajo que tomará posesión del cargo esta tarde ha asegurado: “A mí no me gustó el clima antisindical que se desarrolló en los días previos a la huelga. La huelga general tiene muchos aspectos de debate y discusión, como instrumento respecto al futuro. Yo los he expresado en más de una ocasión. Pero a mí no me gusta convertir este tipo de vías en un ejercicio antisindical. Los sindicatos son parte esencial de nuestro país. Son instrumentos fundamentales para el equilibrio social y para la mejora de los derechos de los trabajadores. Casi todo lo que tenemos en el ámbito de la protección social se debe al impulso sindical a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, a lo largo de todo el siglo XX. Así que no es bueno... En esta línea de tratar de reconocer su papel, en un día tan fundamental como era ese día de la huelga general yo no tuve ningún inconveniente – el corazón me lo pedía – para estar en esta manifestación. Pero yo no estoy, y nunca he estado, en contra de esta reforma”.