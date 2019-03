Valenciano: "Rajoy ha hecho empeorar la crisis que recibió y ha creado más crisis"

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha hecho balance este viernes del primer año del Gobierno presidido por Mariano Rajoy y lo ha calificado de "nefasto" porque, en su opinión, lo que ha hecho ha sido "crear más crisis", ya que "las cosas están peor que nunca".



"Hoy hace exactamente un año que Rajoy empezó a ejercer como presidente del Gobierno y el resumen podría ser el siguiente: en lo económico, una política fracasada; en lo social, una política de tierra quemada; y en lo que se refiere a los derechos, un laboratorio de las recetas ideológicas de la derecha más dura de toda Europa", ha señalado Valenciano en rueda de prensa.



Para la dirigente socialista, Rajoy "ha hecho empeorar la crisis que recibió y ha creado más crisis", ya que considera que, donde había una crisis económica se han unido una "crisis social, crisis institucional y crisis de la política". Todo ello, ha añadido, tomando medidas "sin querer negociar con nadie".



En este sentido, ha manifestado que la política puesta en marcha por el Ejecutivo ha provocado que se hayan "roto muchos acuerdos y consensos" que se habían construido a lo largo de más de 30 años de democracia en España. "Sin querer negociar con nadie y por querer ejercer el control absoluto, ha perdido el control del país", ha aseverado.



Según Valenciano, desde que el PP llegó al poder hace un año hay "más recesión, más empobrecimiento y menos confianza de los mercados sobre España", al tiempo que han empeorado también las cifras del desempleo así como la protección a los parados, que se encuentran "más indefensos que nunca".



En su opinión, la reforma laboral que se aprobó la pasada primavera se ha convertido en "una máquina de despedir trabajadores sin ninguna garantía", pero también ha destacado su incidencia en las personas que sí tienen trabajo, ya que esta medida ha resultado "nefasta porque han perdido muchos derechos que habían tardado décadas en construir".



La número dos del PSOE opina que cuando Rajoy llegó a La Moncloa España tenía "un sistema de protección social que permitía mitigar los efectos de la crisis", pero que su Gobierno lo ha "desmontando pieza a pieza" a lo largo de los últimos 12 meses.



"Los españoles viven peor que hace un año están más indefensos", ha apuntado. Asimismo, ha llamado la atención sobre los efectos que la crisis y las medidas del Ejecutivo están provocando en las familias, las cuales, a su juicio, han sido "atacadas por todos los flancos", pero sobre todo por los de la sanidad y la educación.



En su opinión, la idea que tenía el PP al llegar al poder era "hambre para hoy y pan para mañana". Sin embargo, ha señalado que al final esto no es lo que ha ocurrido, ya que las medidas que ha implantado conducen a "hambre para hoy y más hambre para mañana".



Ante esta situación, la dirigente socialista ha subrayado que la tarea de su partido es "recuperar la confianza" de los ciudadanos y que sólo lo logrará si es "capaz de frenar las agresiones del Gobierno y ofrecer una alternativa a su política". "Este es el encargo que hemos recibido y es el encargo que vamos a cumplir", ha añadido.



Así pues, ha remarcado que su intención es "tratar de obligar al Gobierno a corregir sus errores y excesos" porque no van a aceptar que la actual situación "no tiene arreglo", ya que, para el PSOE, "lo que está equivocado es el camino del PP, que hunde a España aún más en la crisis".

"Esta será la parte más importante de nuestro trabajo para 2013, para que los ciudadanos puedan tener una alternativa", ha concluido.