Valenciano asegura que el PSOE insistirá en una "investigación a fondo" por lo ocurrido en Ceuta

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha insistido en que haya una investigación a fondo y se depuren responsabilidades por la tragedia de Ceuta, en la que han muerto al menos 13 inmigrantes subsaharianos que intentaban entrar a nado, y ha advertido de que "esto no va a quedar así".

A través de su página en Facebook, Valenciano recalca que el PSOE hará todo lo posible para que se conozca lo ocurrido el pasado día 6, cuando un grupo de inmigrantes subsaharianos intentó entrar ilegalmente en Ceuta a través del agua y la Guardia Civil utilizó pelotas de goma, botes de humo y cartuchos de fogueo con carácter disuasorio

"Insistiremos en que haya una investigación a fondo y se depuren responsabilidades. Ni esto va a quedar así ni puede volver a suceder", señala Valenciano.

Después de considerar que la solución a la presión migratoria "no pueden ser los disparos y las muertes", Valenciano escribe: "No es difícil imaginar el pánico que se puede llegar a sentir cuando estás en el agua, extenuado y asustado, y te empiezan a disparar, entre otras cosas, no sabes con qué te disparan".

Lamenta asimismo que nadie haya asumido ninguna responsabilidad por estos hechos. Valenciano también cree que "no hay ningún motivo para felicitar al ministro del Interior", en un mensaje dirigido al dirigente del PP Esteban González Pons, a quien un micrófono abierto sorprendió felicitando el pasado jueves al titular de esa cartera, Jorge Fernández, por sus explicaciones en el Congreso por los incidentes de Ceuta.

Purificación Causapié, Secretaria de Igualdad del PSOE, también critica la actuación de los agentes: "No hay seres de primera y de segunda. Nosotros defendemos a todos los seres humanos. Pensamos que si esas personas hubieran sido blancas, con DNI y ciudadanía española, a lo mejor el director general de la Guardia Civil no iría a trabajar hoy".