La trabajadora social de los terroristas de Ripoll: "Estaban adaptados, llevaban una vida ordenada y normal; alguien les comió la cabeza"

La responsable del programa de convivencia en Ripoll ha explicado que conocía a los chicos, y ha asegurado que estaban "adaptados a la población, integrados y con una vida muy ordenada y muy normal".

Así, comenta que los jóvenes estaban "en un programa abierto a la ciudadanía, pero ninguno especial", de manera que acudían de forma voluntaria sin tener que ir por un programa especial debido a su actitud.

Nuria indica que a pesar de que hacía dos años que no trabajaba con ellos, los veía por la calle, eran sus vecinos, pero "nunca notó ningún cambio".

La educadora, que trabajó con ellos "desde los diez a los dieciséis años", no vio ningún tipo de radicalización, y aunque la religión que practicaban seguía sus costumbres y cultura no se apreciaba nada evidente. "Aún me cuesta creer lo sucedido, son tus vecinos. Es una amalgama de sentimientos", ha expresado la responsable social.

Preguntada por el imán de Ripoll, ha asegurado que no lo conocía, y que lo que está claro es que "alguien les comió la cabeza" por lo que "se ha hecho un trabajo de captación muy grande", ya que se trataba de "buenos chicos" con los que mantenía una buena relación.