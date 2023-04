DIRECTO: Ferrovial aprueba el traslado de su sede a Países Bajos, última hora

Para María Jesús Montero, no ha habido "ningún problema" de comunicación del Gobierno con Ferrovial. "Le puedo decir con contundencia que Ferrovial ha tenido una fluida comunicación con el Gobierno. Yo misma he hablado con Rafael del Pino y no he sido la única del Gobierno. El propio Ministerio de Economía cuando ha transmitido esa carta ha sido en continuidad a las conversaciones mantenidas con esta empresa. Es decir, los miembros del Gobierno y me consta que la vicepresidenta primera y yo misma hemos hablado con el señor Del Pino. No ha habido ningún problema de interlocución con la empresa".