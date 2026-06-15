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La UCO recoge que Carmen Pano pidió 25.000 euros para la boda de su hija y una renta mensual a cambio de guardar silencio

El informe policial refleja que la empresaria y su chófer plantearon compensaciones económicas para dejar de sostener que llevaron 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz.

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España).

La UCO recoge que Carmen Pano pidió 25.000 euros para la boda de su hija y una renta mensual a cambio de dejar de sostener que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz | Europa Press

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La investigación sobre las presuntas maniobras para frenar determinados frentes judiciales relacionados con el PSOE incorpora nuevos detalles. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y de su antiguo chófer, quienes aseguraron que se les trasladó una propuesta para que dejaran de mantener públicamente que habían llevado dinero en efectivo a la sede socialista de la calle Ferraz.

Según consta en sus testimonios, ambos sostuvieron ante los agentes que durante varias reuniones se abordó la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico. Entre las cantidades mencionadas figuraban pagos mensuales para cubrir gastos personales y una aportación destinada a la boda de Leonor, hija de Carmen Pano.

Una boda y una renta mensual

De acuerdo con la declaración de la empresaria, sus pretensiones incluían alrededor de 25.000 euros para la celebración del enlace de su hija y una cantidad mensual situada entre los 2.500 y los 2.800 euros para afrontar el alquiler de su vivienda. Por su parte, el chófer habría solicitado otros 25.000 euros para la compra de un vehículo.

Pano aseguró ante la Guardia Civil que la propuesta le fue trasladada a través de la abogada Leticia de la Hoz y que el objetivo era que modificara su versión sobre la supuesta entrega de 90.000 euros en efectivo en Ferraz.

La empresaria declaró que llegó a mantener hasta cuatro encuentros relacionados con esta cuestión. Según su relato, durante una de esas reuniones una persona al otro lado del teléfono habría aceptado las condiciones económicas planteadas.

Sin embargo, la versión de la letrada es completamente distinta. Leticia de la Hoz ha rechazado las acusaciones y ha aportado documentación y conversaciones a la UCO para negar que existiera oferta alguna de soborno.

La abogada sostiene que su relación con Carmen Pano estuvo vinculada exclusivamente a operaciones empresariales relacionadas con el sector de los hidrocarburos y niega que intentara influir en sus declaraciones.

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