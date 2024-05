Albares no aclara si romperá relaciones con Argentina y se reunirá con el embajador: "Excepcionalmente voy a ser yo quién lo reciba"

Las relaciones diplomáticas entre España y Argentina se tensionaron tras un cruce de acusaciones entre las autoridades políticas de los países.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado en la sede del Ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que Javier Milei exprese unas "disculpas públicas" tras acusar de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una incriminación que se produjo después de que dos organizaciones presentaran denuncias contra Begoña Gómez por una presunta "corrupción" en sus negocios y "tráfico de influencias".

"Esta misma mañana he convocado al embajador de Argentina y le voy a trasladar la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei. Esperamos esas disculpas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no las hay", decía el jefe de la diplomacia española. Albares opina tras el acto que se produjo este domingo en Madrid en el que asistió Milei, que Santiago Abascal y Vox también debería hacer "esas disculpas públicas" porque asegura que las "instituciones" son "indiscutibles", así como los gobiernos, los países... "esa es la base de todas las relaciones internacionales, esa es la base de la convivencia pacífica entre naciones".

"Ayer -domingo- se produjo una clara y flagrante injerencia en asuntos internos y un ataque a las instituciones españolas, por eso yo hablé con todos los portavoces parlamentarios, porque se estaba atacando las instituciones españolas, que son la base de la soberanía y la base de nuestra democracia y lo que les pedía era apoyo en su defensa", declara en Antena 3.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha respondido al ministro Albares en 'TVE' asegurando que ni el presidente Pedro Sánchez ni su mujer, Begoña Gómez, "son la democracia ni son España". Esto se produce después de la convención anual de Vox en Madrid en la que Milei llamó "corrupta" a Gómez.

El ministro Albares asegura que la embajadora española en Argentina aterrizará este lunes en Madrid y que el embajador argentino "está convocado en la sede del Ministerio de Exteriores" y será el propio ministro quien lo reciba: "Excepcionalmente voy a ser yo quién le va a recibir, normalmente cuando hemos convocado embajadores son otros cargos los que lo hacen, y levoy a exigir una vez más unas disculpas públicas", admite en una entrevista en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3.

"Es de sentido común que un presidente extranjero no va a la capital de España a insultar las instituciones españolas y la forma en la que los españoles elegimos y organizamos estas instituciones... eso es lo que pedía y por eso hemos exigido disculpas publicas a Javier Milei", expresa el ministro José Manuel Albares, quien asegura que no entendió la reacción del Partido Popular porque el no pidió al portavoz del PP "que no hiciera oposición al gobierno". "Le pedí que defendiera las instituciones españolas, que hiciera lo mismo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo a Aznar de los ataques de Hugo Chávez...", aclara.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también se ha pronunciado en mitad de estas tensiones internacionales entre España y Argentina y lamenta los "discursos del odio" en la política, tras las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, en un mitin de Vox. "Ya saben que yo soy una firme defensora de la buena política, de evitar la crispación, del respeto y de la responsabilidad. Esos discursos de odio que tanto nos alejan de la ciudadanía no son para nada los adecuados y las relaciones internacionales, como es evidente, tienen que basarse en la diplomacia y en el respeto".

Albares no aclara si romperá relaciones con Argentina

José Manuel Albares no aclara en Antena 3 si habrá una ruptura diplomática entre España y Argentina. "Vamos a esperar acontecimientos", expresaba en 'Espejo Público'. El ministro ya avanzó que actuaría en consecuencia si no hay disculpas por parte del argentino Javier Milei.

"Nosotros esperamos y exigimos esas disculpas públicas y vamos a actuar en consecuencia según se vayan produciendo los hechos", manifestaba. Albares exigió ayer "disculpas" en una declaración institucional desde la Moncloa y amenazaba con tomar "todas las medidas" en caso de no producirse para defender la "soberanía y dignidad" españolas.

Al mismo tiempo, Albares ha mandado un mensaje de tranquilidad a los argentinos, a los españoles que viven en Argentina o a los argentinos que viven en España para garantizar que ninguna de las medidas les va a perjudicar y las relaciones "fraternales" entre ambos pueblos van a seguir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com