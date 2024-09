La UCO entra de nuevo en la Diputación de Badajoz por la causa del hermano de Pedro Sánchez

Por tercera vez, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado frente a la sede de la Diputación de Badajoz en busca de información relacionada con el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez —conocido como David Azagra—.

Esta nueva visita por parte de la Benemérita se debe por las supuestas irregularidades que existen en la contratación del hermano de Sánchez y que se dieron en este organismo provincial en 2017.

El hermano del presidente presta servicios a esta diputación como: coordinador de los conservatorios pacenses, director de la orquesta municipal y jefe del proyecto Ópera Joven. Unas labores por las que Sánchez —o Azagra— recibe una retribución salarial de 55.000 euros anuales. Sin embargo, según la denuncia interpuesta por Manos Limpias, este habría "cobrado sin trabajar".

Otras visitas de la OCU

El pasado mes de julio, la UCO acudió a la Diputación de Badajoz en busca de documentación laboral relacionada con el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Tras cinco horas de registro, los agentes se llevaron consigo una maleta y varias mochilas.

Los efectivos de la UCO entraron al interior del palacio provincial pacense, de paisano, atendiendo a las diligencias del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma.

¿Por qué se investiga a David Sánchez?

El juzgado de Badajoz investiga a David Sánchez —y también al presidente de esta institución provincial, Miguel Ángel Gallardo— por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Esas diligencias abiertas por el juzgado son fruto de una denuncia impuesta por la Organización Manos Limpias contra el hermano del presidente en el pasado mes de mayo. Actualmente, David Sánchez es responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Según denunció Manos Limpias, de los 11 aspirantes que se presentaron al cargo en 2017, el elegido fue David Sánchez al presentar "un perfil acreditado más concordante" con los requisitos de la propia convocatoria y cumplir los méritos requeridos. Otro de los motivos que llevaron a su elección es que "sus contestaciones a las preguntas que se le formularon le hacen el candidato más idóneo para desempeñar el puesto".

En un comunicado que Manos Limpias remitió a la prensa una vez formulada su denuncia, el cometido de David Sánchez era ser director de la Orquesta Sinfónica, sin embargo, la entidad denunciante asegura que "percibe un sueldo sin ir a trabajar".

"En estos siete años en que David Azagra ocupa el puesto de director de la citada orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la ha dirigido en más ocasiones", añade Manos Limpias, asegurando que solo dirigió un concierto en el año 2019. Asimismo, el colectivo denunciante asegura que "no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación, salvo en contadas ocasiones", y que "no tiene autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".

