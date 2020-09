Torra no convocará elecciones antes de ser inhabilitado porque sería abrir "una carrera electoral irresponsable"

Quim Torra ha hecho una declaración institucional en Blanquerna, la sede de la Generalitat en Madrid, tras asistir a la vista sobre su inhabilitación por desobediencia ante el Tribunal Supremo. Ante la prensa pero sin aceptar preguntas el president ha asegurado que su situación legal no le va a desviar de sus objetivos.

"No abriré carrera electoral irresponsable"

Torra ha dicho ante los medios de comunicación que se mantendrá firme: "No me desviaré ni un milímetro de mi deber como president, que es servir a la ciudadanía y hoy exige luchar las 24 horas contra la pandemia hasta hacerse efectiva la inhabilitación" y ha añadido que "si esta es la decisión completamente desproporcionada del Supremo, no dejaré de hacerlo" y "si el Estado llega a la irresponsabilidad inhabilitándome sólo habrá un culpable, él mismo, no seré yo quien en este momento tan crítico aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana".

Torra dice España es un país con una "decadencia galopante"

Sobre el juicio en el que se le condenó por desobediencia asegura que fue "aberrante" y "esperpéntico" y ha atacado con dureza a España a la que ha definido como "un país con una decadencia galopante de una democracia con pies de barro que se nos quiere hacer pasar como consolidada, madura y homologable". Y ha arremetido contra la unidad de España que recoge la Constitución, dice el president que "la unidad indisoluble de España pasa por encima de la independencia judicial, la neutralidad de los cuerpos policiales y la decencia democrática".

Antes de la vista, Torra publicaba en Twitter una imagen de la pancarta en la Generalitat en favor de los presos independentistas, la que no retiró durante el periodo electoral; el líder de la opisición en Cataluña Carlos Carrizosa de Cs le recordaba en respuesta al tuit que no está condenado por ponerla, si no por no cumplir la ley.