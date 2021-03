El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha anunciado que abandona sus cargos en el partido, que renuncia a su acta de diputado y deja la política. Este ha sido el anuncio de Cantó tras la reunión de la Ejecutiva de Cs que se celebra en Madrid. Además, ha pedido la dimisión de este órgano.

Toni Cantó ha anunciado que renuncia a su puesto "triste" y "cabreado" por el rumbo que ha tomado el partido que lidera Inés Arrimadas, que ha provocado un terremoto político en toda España.

A su salida de sede del partido en Madrid, Cantó ha explicado que abandona el cargo tras solicitar en la reunión de la dirección la dimisión de toda la cúpula de Ciudadanos, solicitud que, ha explicado, no se ha permitido que se sometiera a votación.

Cantó se ha referido a Inés Arrimadas diciendo que ella podía "elegir entre proteger al partido o proteger a su ejecutiva, he pedido la dimisión de la Ejecutiva Permanente y no se ha permitido que se vote. Hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo", concluía.

El actual portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas ha aprovechado para poner en valor la figura del antiguo líder Albert Rivera, que durante toda la crisis del partido tras el fracaso de la moción de censura en Murcia se ha mantenido en silencio.

Toni Cantó se ha ido de la política después de la crisis desatada en el partido de Ciudadanos por la moción de censura fallida en Murcia: "Dimito de esta Ejecutiva, me voy a ir en cuanto pueda a Valencia y entregaré mi acta de diputado".

El exmilitante de Ciudadanos, Toni Cantó, ha querido dar las gracias a los afiliados de Ciudadanos y, en concreto, a Albert Rivera, a quien le ha aplaudido el ejemplo que dio cuando dimitió.

Ha confirmado su dimisión y ha admitido que ahora, lo único que tienen en mente "es llamar a mi representante para ver si puedo empezar a trabajar en lo mío dentro de poco".