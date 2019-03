Tomás Gómez apela a la "neutralidad orgánica" para decidir el voto de Móstoles

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, cree que la Ejecutiva del PSOE debe decidir con "neutralidad orgánica" si los militantes de la agrupación disuelta de Móstoles pueden votar en las primarias o no.



Gómez ha hecho estas declaraciones en su visita a la caseta del PSOE instalada en Alcorcón a propósito de las fiestas regionales que acaban de comenzar.



"El asunto de Móstoles tiene que resolverse de acuerdo a la neutralidad orgánica, que es exigible para que un proceso -de primarias- tan bonito como éste, no se enturbie ni se estropee" ha apuntado el secretario de los socialistas madrileños.



Dicha neutralidad, según ha explicado, significa que "el fin no justifica los medios y que las normas son para todos, y que todos estamos sometidos a nuestras normas de funcionamiento y a nuestras leyes".



Asimismo, ha recordado que el derecho de voto de los 700 militantes socialistas de Móstoles lo tienen que dirimir los servicios jurídicos, que ya han dicho "claramente" que el censo está cerrado.La Comisión Federal de Garantías ha reconocido el derecho a voto de los militantes de Móstoles, pero es la Ejecutiva del PSOE la que tomará la decisión final.



Por lo pronto, según Gómez, la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, ha garantizado la "neutralidad orgánica" a la que él hace referencia para resolver el asunto.



La agrupación socialista de Móstoles fue disuelta hace dos años y a ocho meses de las elecciones municipales su futuro es aún incierto.



El mismo se decidirá, según el secretario del PSM, una vez finalice el proceso de primarias que se ha abierto dentro del partido para designar al candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid.